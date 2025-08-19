9h sáng 19/8, khắp cả nước diễn ra lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Trong tổng số 250 công trình, dự án khánh thành, khởi công đồng loạt trên cả nước sáng nay, Hà Nội có 8 dự án, chiếm khoảng 4% về số lượng nhưng đóng góp gần 20% tổng mức vốn đầu tư toàn quốc.

Con số này không chỉ thể hiện quy mô đầu tư lớn, mà còn khẳng định rõ vai trò đầu tàu phát triển, trung tâm kinh tế - chính trị của cả nước.

Cụ thể, dự án Nhà máy Xử lý nước thải Yên Xá quy mô diện tích 13,8ha, với công suất xử lý 70.000m3/ngày đêm, tổng mức đầu tư 11.197 tỷ đồng được khánh thành trong dịp này.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự lễ khởi công cầu Ngọc Hồi. Ảnh: Phạm Linh

Cùng với đó là 7 dự án khởi công, bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô (đoạn trên địa bàn Hà Nội). Tuyến đường dài 14km, bề rộng 120m, tổng mức đầu tư 42.000 tỷ đồng.

Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (tiểu dự án đầu tư công, cầu Hồng Hà, Mễ Sở). Công trình có tổng chiều dài khoảng 113,52km (trong đó 103,82km tuyến chính và 9,7km đoạn tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long), thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 100km/h.

Giai đoạn hiện nay đầu tư trước 4 làn xe với nền đường rộng 17m, bề rộng cầu 7,5m (riêng các cầu vượt sông Hồng, sông Đuống rộng 24,5m). Giai đoạn hoàn thiện quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh (thực hiện sau); đầu tư xây dựng 8 nút giao liên thông hoàn chỉnh (5 nút trên địa bàn Hà Nội, 2 nút trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và 1 nút trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh); hoàn thiện nút giao Tây Nam (trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh); đầu tư xây dựng 7 nhánh lên xuống kết nối với đường song hành hai bên và các công trình phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư dự án 56.293 tỷ đồng.

Phối cảnh cầu Ngọc Hồi. Ảnh: Phạm Linh

Dự án xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường kết nối ra quốc lộ 32 (xã Phúc Thọ, Hà Nội) với tổng chiều dài 7,77km thiết kế tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h.

Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu. Tổng chiều dài khoảng 7,5km, trong đó thành phố Hà Nội khoảng 5,2km, tỉnh Hưng Yên khoảng 2,3km.

Điểm đầu kết nối với điểm cuối tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, điểm cuối Km7+500 kết nối với đường Vành đai 3,5.

Cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, bề rộng cầu chính 32,3m, bảo đảm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp; cầu dẫn dài khoảng 6,58km, bề rộng cầu dẫn 33m; xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, hệ thống giao thông thông minh, tổ chức giao thông… Tổng mức đầu tư dự án 10.197 tỷ đồng.

Ngoài ra, trên địa bàn Hà Nội còn khởi công các dự án: Xây dựng khu tái định cư (xã Đông Anh) thuộc Dự án đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng quy mô 6ha; Xây dựng khu tái định cư (xã Ngọc Hồi) thuộc dự án xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam quy mô 0,92ha; Dự án Thành phố thông minh (xã Vĩnh Thanh) có diện tích sử dụng đất 271,45ha, chia làm 5 giai đoạn triển khai.

Các dự án của Hà Nội đều được triển khai trên tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sát sao của lãnh đạo Thành phố, đặc biệt là Chủ tịch UBND Thành phố đã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra tiến độ, tháo gỡ khó khăn, yêu cầu các sở ngành, địa phương tập trung cao độ, bảo đảm chất lượng và tiến độ thi công.

Với quyết tâm đó, Hà Nội đã khẩn trương đưa các công trình trọng điểm vào khởi công, khánh thành đúng dịp, coi đây là những công trình dân sinh, phục vụ thiết thực đời sống nhân dân, đồng thời là hành động chính trị quan trọng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

N. Huyền