Sáng nay, trên cả nước diễn ra đồng loạt lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia (VEC) tại điểm cầu trung tâm ở xã Đông Anh, TP Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các đại biểu tới dự lễ khánh thành Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia. Ảnh: Thạch Thảo

Mỗi công trình là một mảnh ghép làm rạng rỡ bức tranh Việt Nam

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm, sáng tạo, bứt phá trong tư duy, cách nghĩ, cách làm của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị tư vấn, công nhân trên công trường. Đồng thời, Thủ tướng biểu dương sự chủ động, trách nhiệm, vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết, tháo gỡ các rào cản, khó khăn về thể chế, quy định và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục hành chính, nhất là về giải phóng mặt bằng.

Theo Thủ tướng, các công trình trọng điểm kinh tế - xã hội được khánh thành, khởi công hôm nay mang nhiều ý nghĩa chiến lược trong việc “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái” hạ tầng của quốc gia; góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, kiến tạo không gian phát triển mới; tạo đột phá về kết nối kinh tế, kết nối vùng, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn; tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho nhân dân và động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước; tạo ra giá trị gia tăng thương hiệu, giảm chi phí đầu vào, chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa và doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khánh thành Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia. Ảnh: BTC

Thủ tướng nhấn mạnh sự kiện hôm nay thể hiện ý chí quyết tâm của toàn Đảng, sự vào cuộc, đồng hành, sẻ chia của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp (nhất là các doanh nghiệp tư nhân) trong việc xây dựng, phát triển hạ tầng quốc gia với tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là có kết quả, sản phẩm cụ thể”.

Đồng thời, sự kiện này còn thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, tự tin, bản lĩnh, vươn lên, tự lực, tự cường, làm chủ công nghệ trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của con người Việt Nam nhằm tạo ra những công trình tại Việt Nam, của người Việt Nam và do người Việt Nam đầu tư và thực hiện.

“Tôi kỳ vọng mỗi công trình hôm nay sẽ tiếp tục là những mảnh ghép tô thắm và làm rạng rỡ bức tranh dân tộc Việt Nam Độc lập - Tự do - Hòa bình - Thống nhất - Hội nhập - Hùng cường - Phồn vinh - Văn minh - Thịnh vượng. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có thêm những công trình biểu tượng mới của đất nước Việt Nam được bạn bè trong khu vực và trên thế giới nhắc tới và ngưỡng mộ, có thêm nhiều không gian văn hóa - xã hội sáng tạo để nhân dân được thụ hưởng ngày càng nhiều” - Thủ tướng nói.

Triển khai các dự án trên tinh thần “3 có” và “2 không”

Để nhanh chóng đưa các công trình vào khai thác, sử dụng, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị liên quan tổ chức quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng các công trình, dự án đã khánh thành hôm nay bảo đảm an toàn, phát huy hiệu quả đầu tư, bảo đảm môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Các địa phương khai thác tối đa lợi thế của các dự án để đầu tư quy hoạch, phát triển không gian, hạ tầng mới nhằm thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống của người dân, nhất là các gia đình đã nhường đất cho dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ khởi công, khánh thành 250 công trình tại điểm cầu trung tâm. Ảnh: Thạch Thảo

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ pháp lý, đầu tư trang thiết bị, nhân lực, nguồn lực, khẩn trương giải quyết các điều kiện thủ tục hành chính cần thiết để nhanh chóng triển khai thi công; phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ, nâng cao chất lượng đã cam kết, sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực để “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” và tăng cường kiểm tra, giám sát; tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà cho người dân và doanh nghiệp; bảo đảm phân công “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để “3 dễ” (dễ kiểm tra, dễ đôn đốc, dễ đánh giá).

Việc triển khai các dự án trên tinh thần “3 có” và “2 không”. Trong đó, “3 có” là có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp; và “2 không” là không tham nhũng, tiêu cực, không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của nhân dân.

Với tinh thần “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp”, Thủ tướng yêu cầu mỗi cá nhân, chủ thể tham gia dự án phải phát huy tính tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, chủ động, kịp thời; không trông chờ, ỷ lại; đổi mới phong cách, phương pháp, cách nghĩ, cách làm để hoàn thành nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần cùng nhau hỗ trợ, các doanh nghiệp lớn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, khuyến khích doanh nghiệp các địa phương lớn mạnh hơn, vươn lên đảm nhiệm các công trình lớn hơn tại quê hương, tại nơi sinh ra.

Đồng thời, ông yêu cầu nêu cao tinh thần đoàn kết, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị; tranh thủ sự ủng hộ, vào cuộc của nhân dân; phát động các phong trào thi đua, tạo không khí hăng say làm việc, khắc họa gương người tốt, việc tốt trên công trường; thực hiện khen thưởng kịp thời nhưng kỷ luật nghiêm minh, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng thi công, an toàn lao động, vệ sinh môi trường đã được quy định.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp tục nỗ lực, hăng say thi đua để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, dự án, sớm đưa vào khai thác năm 2025; đẩy nhanh việc hoàn thành các thủ tục để tiến tới khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình vào ngày 19/12, chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

“Chúng ta tin tưởng rằng trong một không khí đặc biệt, với khí thế hào hùng đặc biệt, nỗ lực đặc biệt, chúng ta sẽ tạo nên những thành quả, công trình có ý nghĩa và tính chất đặc biệt; tạo đà, tạo lực, tạo khí thế cho tăng trưởng 2 con số vào những năm tiếp theo, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra” - Thủ tướng nhấn mạnh.