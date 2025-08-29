UBND TP Hà Nội vừa thông báo lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn, theo Điều 28 Luật Thủ đô.

Vùng phát thải thấp (LEZ) là khu vực giới hạn trong thành phố, nơi có mức độ ô nhiễm không khí cao. Phương tiện giao thông hoạt động ở vùng này phải đáp ứng tiêu chuẩn phát thải nghiêm ngặt. Phương tiện không đạt tiêu chuẩn sẽ bị hạn chế hoặc phải trả phí.

Theo UBND TP Hà Nội, dự thảo quy định về vùng phát thải thấp cơ bản giữ nguyên nội dung Nghị quyết 47 năm 2024 của HĐND thành phố, chỉ điều chỉnh lộ trình và phạm vi để phù hợp với Chỉ thị 20 của Thủ tướng về các giải pháp cấp bách xử lý ô nhiễm môi trường.

Nghị quyết 47 quy định, giai đoạn 2025-2030, Hà Nội thí điểm LEZ tại một số khu vực quận Hoàn Kiếm, Ba Đình cũ; từ năm 2031 trở đi mới mở rộng ra các địa bàn khác.

Dự thảo mới rút ngắn lộ trình 5 năm và mở rộng phạm vi: từ ngày 1/7/2026 áp dụng trong vành đai 1; từ ngày 1/1/2028 mở rộng ra vành đai 2; đến ngày 1/1/2030 phủ khắp vành đai 3, đồng thời khuyến khích các xã, phường khác tự triển khai vùng phát thải thấp.

Hà Nội lấy ý kiến người dân về vùng phát thải thấp. Ảnh: Nam Khánh

Theo dự thảo, trong vùng phát thải thấp (LEZ), Hà Nội sẽ cấm xe tải hạng nặng chạy dầu diesel, cấm xe mô tô và xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Ô tô không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 sẽ bị hạn chế hoặc cấm lưu thông theo khung giờ, thời điểm hoặc khu vực.

UBND TP Hà Nội cũng sẽ đề xuất áp dụng phí, lệ phí đối với phương tiện phát thải cao hoặc không khuyến khích lưu thông trong vùng LEZ; đồng thời nghiên cứu chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong khu vực chuyển đổi sang phương tiện năng lượng sạch, không phát thải.

Dự thảo nghị quyết dự kiến trình HĐND TP xem xét tại kỳ họp cuối năm 2025 và có hiệu lực từ năm 2026.

Cho ý kiến dự thảo, GS.TS Bùi Thị An, Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng, Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP Hà Nội, ủng hộ đề xuất mở rộng, rút ngắn lộ trình cấm mô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, xe gây ô nhiễm môi trường của Thủ đô.

Tuy nhiên, bà An cho rằng Hà Nội cần triển khai cấp bách các biện pháp như: chuẩn bị nguồn lực hỗ trợ người dân đổi từ xe xăng sang xe điện.

Bởi tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, xe máy vẫn là phương tiện mưu sinh của số đông người dân. Từ người bán hàng, shipper, xe ôm, công chức, người lao động đến sinh viên, thậm chí bà nội trợ cũng đều sử dụng xe máy. Do đó, Hà Nội cần có chính sách hỗ trợ người dân thay thế phương tiện.

Đặc biệt, Hà Nội cũng cần triển khai xây dựng hệ thống trạm sạc điện đủ để đáp ứng nhu cầu khi người dân chuyển đổi phương tiện.

Hiện nay đang có tình trạng độc quyền trạm sạc điện. Do đó, để chính sách đi vào cuộc sống, bà An cho rằng phải sửa quy định này, cần phải có những trạm sạc công cộng để khuyến khích người dân chuyển đổi phương tiện.

Còn bà Nguyễn Thị Vân ( phường Ngọc Hà) băn khoăn chưa rõ mức hỗ trợ của Thành phố cho các hộ sinh sống trong khu vực vùng phát thải thấp chuyển đổi sang xe điện ra sao? Ủng hộ chủ trương của Thành phố, bà mong muốn chính quyền sớm công bố phương án hỗ trợ để gia đình có kế hoạch chuyển đổi.

"Nhà tôi hiện đang có 4 cái xe máy. Nếu buộc phải đổi hết sang xe điện từ 1/7/2026 thì chúng tôi cũng sẽ phải bỏ ra khoản tiền lên tới trăm triệu, không phải là khoản tiền nhỏ đối với gia đình tôi", bà Vân lo lắng.