Tái cấu trúc không gian đô thị

Mới đây, chính quyền thành phố đã phê duyệt quy hoạch nâng cấp toàn diện khu vực Hồ Tây với tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng nhằm biến nơi đây thành trung tâm văn hóa, du lịch, thương mại và kinh tế sáng tạo bền vững của thủ đô. Quy mô nghiên cứu dự án khoảng 575,6 ha, trong đó chuẩn bị mở rộng và cải tạo khoảng 11,5 km đường ven hồ với mặt cắt rộng 21 - 24 m theo tiêu chuẩn đường đô thị trên nhiều tuyến chính như Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi…

Hạ tầng quanh Hồ Tây được triển khai đồng bộ và đi vào vận hành kéo theo những bước chuyển mình của bất động sản. (Nguồn ảnh: Kinh tế đô thị)

Dự án cũng bao gồm việc xây dựng 27 điểm ngắm cảnh, hai quảng trường nổi và hệ thống cầu cảnh quan ven hồ, cùng 6 bến tàu du lịch, nhằm nâng cao chất lượng không gian công cộng và trải nghiệm đô thị ven nước.

Việc hạ tầng quanh Hồ Tây được triển khai đồng bộ và đi vào vận hành không chỉ thay đổi diện mạo giao thông, mà còn kích hoạt những chuyển động mới của kinh tế đô thị, từ đó kéo theo những bước chuyển mình của bất động sản.

Không chỉ dừng lại ở kết nối giao thông, hạ tầng hoàn chỉnh còn tác động tới dòng chảy thương mại - dịch vụ. Các tuyến đường ven hồ được mở rộng, không gian mặt nước được khai thác bài bản tạo điều kiện cho các hoạt động dịch vụ, du lịch, bán lẻ và kinh tế ban đêm phát triển. Đây chính là nền tảng để hình thành một hệ sinh thái đô thị vận hành liên tục, thay vì những điểm dân cư rời rạc.

Khi không gian đô thị được tái cấu trúc, cấu trúc nhu cầu cũng thay đổi. Người mua và nhà đầu tư không còn tiếp cận bất động sản đơn thuần như một tài sản chờ tăng giá theo kỳ vọng, mà nhìn nhận nó như một phần của hệ sinh thái đã và đang vận hành: có cư dân, có dịch vụ, có dòng tiền và có khả năng duy trì giá trị trong dài hạn.

Bệ phóng của bất động sản cao cấp

Việc nâng cấp hạ tầng ven Hồ Tây, cộng hưởng cùng loạt đại dự án như trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đại lộ Tây Thăng Long… cho thấy Hà Nội không chỉ mở rộng đô thị mà còn chú trọng nâng cao chất lượng không gian hiện hữu. Các tuyến đường quanh hồ được mở rộng, bổ sung bến thuyền, lối đi bộ và mảng xanh công cộng, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông - cảnh quan - tiện ích theo hướng đồng bộ. Hạ tầng vì thế không chỉ cải thiện kết nối, mà còn định hình lại cách khu vực được khai thác và sử dụng.

Trong bức tranh đó, sự xuất hiện của những dự án được phát triển với quy mô giới hạn, pháp lý đầy đủ và nằm trong các “vùng lõi” đã hình thành hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh được thị trường bất động sản đánh giá cao. Đơn cử, GIA22 - dự án biệt thự thấp tầng tại khu vực Tây Hồ Tây, liền kề lõi Ciputra đang nổi lên như một điểm sáng.

Với số lượng sản phẩm giới hạn, GIA22 được đánh giá như một tài sản tích lũy giá trị - yếu tố ngày càng được giới đầu tư coi trọng trong giai đoạn thị trường sàng lọc.

Dự án nằm liền kề lõi Ciputra - nơi cộng đồng cư dân quốc tế đã hình thành hơn hai thập kỷ - đồng thời tiếp giáp trục xanh sông Hồng và công viên lớn 65 ha. Lợi thế không chỉ nằm ở kết nối nhanh tới sân bay, trung tâm hành chính và các tuyến vành đai, mà còn ở khả năng thừa hưởng ngay hệ tiện ích hiện hữu: trường học quốc tế, sân golf, khu thể thao, trung tâm thương mại, dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Ở cấp độ không gian sống, mô hình thấp tầng với số lượng dinh thự giới hạn giúp duy trì mật độ cư trú thấp, độ riêng tư cao và khoảng xanh lớn - những yếu tố ngày càng được coi trọng tại các khu trung tâm mở rộng. Thay vì phụ thuộc vào những tiện ích bề nổi, dự án phát triển theo hướng tiện ích hướng nội đáp ứng nhu cầu thực của cộng đồng cư dân tinh hoa, tối ưu ánh sáng, khả năng thông gió tự nhiên và sự yên tĩnh - phù hợp với xu hướng sống cân bằng, đề cao chất lượng trải nghiệm hàng ngày.

Dưới góc nhìn của nhà đầu tư, những tài sản như GIA22 đại diện cho xu hướng dịch chuyển của thị trường: từ đầu cơ sang đầu tư, từ chạy theo “sóng” sang nắm giữ giá trị. Khi mặt bằng giá khu vực đã được thiết lập và hạ tầng - cộng đồng - tiện ích đã vận hành ổn định, dư địa tăng trưởng không đến từ kỳ vọng ngắn hạn, mà từ chính khả năng giữ giá và gia tăng giá trị theo thời gian.

(Nguồn: KITA Group)