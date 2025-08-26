Theo ghi nhận của PV VietNamNet, nhiều tuyến đường thuộc khu vực phường Từ Liêm cũng ngập sâu trong nước.

Cụ thể, các tuyến đường như Lê Đức Thọ, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng... bị ngập ngang yên xe máy, dòng xe nối dài nhích từng mét. Tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài xảy ra từ giờ cao điểm sáng nay.

Mưa lớn khiến nhiều đoạn đường thuộc phường Từ Liêm ngập sâu, các phương tiện phải di chuyển chậm và né tránh vùng ngập nặng.

Trước cửa SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, một số ô tô chết máy, nằm bất động giữa dòng nước đục.

Hình ảnh ô tô nằm bất động giữa biển nước khắp các tuyến phố Hà Nội.

Đại lộ Thăng Long (đoạn qua Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam) nước mênh mông như mặt hồ, ô tô di chuyển giữa dòng nước ngập quá bánh xe.

Một số phương tiện khi di chuyển qua đoạn ngập sâu đã bị hư hỏng, thậm chí có xe rụng các phụ tùng do lội nước quá lâu. Lực lượng chức năng đã có mặt tại các điểm ngập để phân luồng giao thông, đồng thời cảnh báo người dân tránh đi vào khu vực nguy hiểm.

Tại ngõ 55 Trần Phú, nước ngập sâu khoảng 50cm, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương phải lội nước vào giảng đường.

Trên đường Tố Hữu, nhiều xe chết máy nối đuôi nhau trong cảnh mưa ngập.

Nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội ghi nhận tình trạng ngập nặng, như đường Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm.

Đến trưa, mưa vẫn tiếp tục, mực nước tại nhiều nơi chưa có dấu hiệu rút. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, từ sáng 25/8 đến nay, Hà Nội có mưa vừa đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 50–150mm, một số nơi có thể vượt 200mm. Dự báo mưa còn tiếp diễn trong chiều và đêm nay.

Người dân Hà Nội đẩy xe giúp nhau qua đoạn ngập.

Trên phố Đội Cấn, người dân phải dò từng bước trên vỉa hè để tránh những hố ga bị ngập hoặc chướng ngại vật ẩn dưới làn nước đục ngầu.

Linh (hướng dẫn viên du lịch) dẫn theo một đoàn 5 khách quốc tế dạo quanh phố cổ để chụp ảnh ngập.

“Lúc đầu, dự kiến chuyến tham quan quanh phố cổ phải hoãn lại vì mưa lớn, nhưng vì khách thích thú nên họ nhất quyết yêu cầu đi tham quan bằng được”, Linh kể.



Khu vực phố Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến cũng lênh láng nước trong cơn mưa sáng nay. Nước tại đây rút khá nhanh, sáng nay tràn vào nhà giờ đã xuống thấp.

Anna (du khách đến từ Pháp) lội nước trên phố Tạ Hiện cho biết: “Trong tưởng tượng của tôi Việt Nam sẽ nóng và nắng nhiều. Nhưng tôi thực sự đã có một trái nghiệm thú vị tại đây. Hôm nay tôi đi bộ khắp nơi để khám phá”.