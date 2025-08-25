Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/8, bão số 5 (Kajiki) đã đổ bộ vào đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh gây mưa lớn diện rộng ở nhiều khu vực từ Ninh Bình đến Quảng Trị và đồng bằng Bắc Bộ.

Dự báo, từ đêm 25 đến hết ngày 26/8, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Riêng khu vực Ninh Bình, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).

Bắc Trung Bộ còn mưa lớn do hoàn lưu bão số 5. Ảnh mưa bão gây ngập ở Hà Tĩnh ngày 25/8. Ảnh: D.T

Ngoài ra, từ chiều tối 25 đến ngày 26/8, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Nguy cơ mưa cường suất lớn >70mm/3h.

Cảnh báo: Từ đêm 26/8, mưa lớn từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị giảm dần. Từ chiều 27/8, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ giảm dần.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 26/8, vẫn có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; mức nhiệt cao nhất 29 độ, trời dịu mát. TP Đà Nẵng có lúc có mưa rào. Khu vực TPHCM có mưa, mưa rào và giông (mưa giông tập trung vào chiều và tối).

Bên cạnh đó, từ đêm 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết đêm 25- ngày 26/8/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đêm gió bắc đến đông bắc cấp 3-4; ngày gió giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to, riêng Sơn La, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, khu vực trung du và đồng bằng có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực vùng núi có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông. Đêm gió bắc đến đông bắc cấp 3-4, riêng vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; ngày 26/8 gió giảm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Thanh Hóa - Huế

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Đêm nay: phía Bắc gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 14-15; phía Nam gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10. Ngày 26/8 gió giảm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.