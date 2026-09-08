Sáng 4/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9/2026, xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền của tập thể UBND thành phố. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở UBND thành phố đến 126 xã, phường.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 529.377 tỷ đồng

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết đến hết ngày 31/8, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 529.377 tỷ đồng, bằng 81,4% dự toán và tăng 10,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 495.658 tỷ đồng, bằng 81,3% dự toán, tăng 9,3%.

Toàn cảnh phiên họp

Giải ngân vốn đầu tư công cũng có chuyển biến. Đến cuối tháng 8, Hà Nội đã giải ngân 92.592 tỷ đồng, tương đương 77,17% kế hoạch Thủ tướng giao. So với kế hoạch thành phố giao, nếu không tính phần tiết kiệm 5%, tỷ lệ giải ngân đạt 56,1%.

Theo Sở Tài chính, nhiều dự án trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ, tạo thêm động lực cho tăng trưởng những tháng cuối năm.

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã bàn giao gần 99% mặt bằng; đường song hành đạt khoảng 85% giá trị sản lượng. Dự án Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, đã hoàn thành bàn giao mặt bằng.

Các cầu Trần Hưng Đạo, Hồng Hà và Mễ Sở đang được triển khai với khối lượng lớn. Tại dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, công tác khoan hầm bằng hai máy đào TBM đã hoàn thành.

Thành phố cũng rà soát, đưa tài sản công dôi dư sau sắp xếp vào sử dụng. Đến nay, phương án xử lý 418 cơ sở dôi dư đã được xây dựng. Hà Nội đang tiếp tục rà soát 784 điểm nhà chuyên dùng để chuyển đổi công năng, điều chuyển hoặc tổ chức khai thác theo quy định.

Theo kịch bản tăng trưởng được báo cáo tại phiên họp, để GRDP cả năm 2026 tăng từ 11%, kinh tế thành phố trong 6 tháng cuối năm phải tăng 13,44%. Trong đó, mức tăng trưởng cần đạt của quý III là 12,54% và quý IV là 14,26%.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú phát biểu tại hội nghị

Với yêu cầu này, Hà Nội xác định đầu tư công và xây dựng là động lực trực tiếp, có khả năng chủ động cao nhất trong bốn tháng cuối năm. Nhiều dự án giao thông, cầu, đường sắt đô thị, hồ điều hòa, thoát nước và hạ tầng đô thị đã bước vào giai đoạn thi công cao điểm.

Bên cạnh đầu tư, các lĩnh vực tiêu dùng, thương mại, dịch vụ, vận tải và du lịch được đánh giá còn dư địa tăng trưởng trong mùa cao điểm cuối năm.

Thành phố sẽ tập trung kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh thương mại điện tử và phát triển kinh tế đêm; đồng thời tăng cường liên kết giữa thương mại với du lịch, vận tải, lưu trú, ẩm thực và vui chơi, giải trí.

Điều chuyển nguồn lực tới nơi có nhu cầu

Trao đổi về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết tại một số địa phương vẫn tồn tại nghịch lý: nơi còn nguồn lực nhưng chưa thể triển khai, trong khi nơi có nhu cầu và có dự án lại thiếu vốn.

Theo ông Lưu, thành phố đã có cơ chế xử lý đối với các địa phương có nguồn thu nhưng chưa thể sử dụng ngay. Với nơi còn nguồn lực nhưng không còn nội dung chi, cơ quan chức năng có thể nghiên cứu hỗ trợ, điều chuyển cho những địa phương đang có nhu cầu thực tế.

Phó Chủ tịch thành phố giao Sở Tài chính hướng dẫn và phối hợp xử lý, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, không để nguồn lực tồn đọng trong khi dự án cần vốn lại chưa được bố trí kịp thời.

Đối với đấu giá quyền sử dụng đất và xác định giá đất, ông Lưu cho hay một số địa phương vẫn cho rằng thành phố đã dừng đấu giá đất từ trước. Tuy nhiên, Hà Nội đã chỉ đạo các xã, phường và hội đồng liên quan tiếp tục triển khai đấu giá theo kế hoạch.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu rà soát, tháo gỡ khó khăn đối với kế hoạch thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất. Những dự án đủ điều kiện phải được công khai, minh bạch và tổ chức thực hiện, tránh tình trạng các xã, phường áp dụng không thống nhất.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết trong tháng 7 và 8, thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ các nghị quyết của HĐND thành phố trên tất cả lĩnh vực. Kết quả đạt được tích cực hơn năm trước, song vẫn còn khoảng cách so với mục tiêu đặt ra cho năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Theo tính toán được Chủ tịch UBND thành phố nêu tại cuộc họp, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt khoảng 7,87-8,8%. Tình hình trong hai tháng gần đây đã có tín hiệu tích cực hơn, nhưng để tăng trưởng cả năm đạt 10-11%, Hà Nội vẫn cần nỗ lực rất lớn.

Ông Vũ Đại Thắng yêu cầu lãnh đạo thành phố, giám đốc các sở, ngành, thành viên UBND thành phố và lãnh đạo địa phương trực tiếp bám sát nhiệm vụ được giao.

“Trường hợp không thực hiện được phải báo cáo ngay để tập thể có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ”, ông Thắng nói.

Thành Huế