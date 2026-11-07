Lực lượng chức năng phát hiện 571kg giò lợn, chả lợn, chả cốm chứa hàn the tại một cơ sở sản xuất ở Hà Nội. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án để điều tra, xử lý các vi phạm.

Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất. Ảnh: CACC

Trước đó, Công an phường Hà Đông phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh giò chả tại chợ Xanh - Văn Quán, phường Hà Đông, do chị P.T.T. (SN 1993) và bà P.T.H. (SN 1970) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở này có dấu hiệu kinh doanh sản phẩm không bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy các mẫu giò lợn tại cả 2 cơ sở đều dương tính với hàn the.

Khẩn trương truy xuất nguồn gốc sản phẩm, Công an phường Hà Đông xác định số giò chả trên được cung cấp từ hộ kinh doanh Đ.V.H. (SN 1979, trú xã Dân Hòa, Hà Nội).

Sau đó, Công an phường Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 17 và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất này.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 17kg bột màu trắng đựng trong bao và 11kg bột màu trắng đựng trong xô (tổng 28kg), nghi là hàn the.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra tạm giữ 118kg giò lợn, 402kg chả lợn và 51kg chả cốm cùng nhiều dụng cụ phục vụ hoạt động sản xuất. Tổng khối lượng thành phẩm bị tạm giữ lên tới 571kg.

Theo kết quả kiểm nghiệm ngày 13/10, các mẫu giò lợn, chả lợn và chả cốm được lấy tại cơ sở đều chứa hàn the.

Đáng chú ý, theo thông tin do đơn vị cung cấp, cơ sở sản xuất này đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.