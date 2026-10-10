Người đàn ông ở Thanh Hóa bị nghi nhảy cầu tự tử, khiến gia đình lập bàn thờ và tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, sau hơn một ngày, người này bất ngờ trở về nhà.

Thông tin từ UBND xã Cẩm Thủy (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc hy hữu khi một người đàn ông bị nghi nhảy cầu tự tử nhưng sau đó bất ngờ trở về nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 8/10, chính quyền địa phương nhận được tin báo về việc anh P.V.L. (SN 1988, trú tại xã Cẩm Thủy) nghi nhảy cầu Cẩm Thủy tự tử. Trước đó, anh L. đã nhắn tin cho một người bạn, nhờ đến cầu lấy xe về.

Bàn thờ gia đình ông L. lập để tìm kiếm. Ảnh: CTV

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phối hợp với gia đình anh L. nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm.

Trong quá trình tìm kiếm, gia đình lo ngại anh L. đã tử vong nên lập bàn thờ dưới chân cầu, mong sớm tìm thấy người thân.

Sau hơn một ngày tìm kiếm nhưng không có kết quả, đến khuya ngày 9/10, anh L. bất ngờ trở về nhà, khiến người thân ngỡ ngàng.

Cơ quan công an đang xác minh thông tin anh L. nghi nhảy cầu tự tử, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.