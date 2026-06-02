Ngày 2/6, tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo trên địa bàn thành phố.

Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội.

Theo nghị quyết, mức phạt áp dụng bằng 2 lần mức tiền phạt tương ứng quy định tại Nghị định 87/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Cụ thể, hành vi quảng cáo sử dụng các từ ngữ "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc các từ ngữ có ý nghĩa tương tự nhưng không có tài liệu hợp pháp chứng minh sẽ bị phạt từ 20-40 triệu đồng.

Hành vi quảng cáo sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được người đó đồng ý, trừ trường hợp pháp luật cho phép, bị phạt từ 40-80 triệu đồng.

Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ; anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước bị phạt từ 160-200 triệu đồng.

Tổ chức, cá nhân đặt sản phẩm quảng cáo vào trong, bên cạnh, liền sau hoặc liền trước nội dung vi phạm pháp luật có thể bị phạt từ 80-100 triệu đồng.

Ngoài ra, hành vi lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung kích động bạo lực; ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại; sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn phản cảm, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội bị phạt từ 60-80 triệu đồng.

Nghị quyết cũng quy định phạt từ 6-10 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng hoạt động tổ chức lễ hội để trục lợi hoặc tham gia hoạt động mê tín dị đoan trong lễ hội.