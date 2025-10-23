Ngày 23/10, Công an TPHCM cho biết, UBND phường Xóm Chiếu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH KVN với số tiền 25 triệu đồng.

Mức phạt được áp dụng đối với doanh nghiệp vi phạm quy định về việc không thông báo nội dung, số lượng bảng quảng cáo, thời gian, địa điểm thực hiện quảng cáo, theo điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định 38/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Cơ quan chức năng làm việc với đại diện Công ty TNHH KVN. Ảnh: CA

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TPHCM) đã phối hợp cùng Công an phường Xóm Chiếu và Phòng Văn hóa - Xã hội địa phương tiến hành kiểm tra tại cụm sân Pickleball trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện bốn bảng quảng cáo đứng và sự xuất hiện của sáu người mẫu nữ mặc váy trắng. Các hình ảnh in trên bảng quảng cáo và logo trên trang phục của người mẫu đều liên quan đến các trang mạng cờ bạc, cá độ trực tuyến. Đây là những dịch vụ chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Công an TPHCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh trong lĩnh vực thể thao cần tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về quảng cáo và tổ chức giải thể thao, nhằm bảo đảm môi trường văn hóa lành mạnh, đúng quy định.