Sự bùng nổ của mạng xã hội đã biến quảng cáo trực tuyến thành “mỏ vàng”. Chỉ với vài bài đăng, clip ngắn hay một buổi livestream, nhiều người nổi tiếng có thể chốt hàng nghìn đơn hàng trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, phía sau sức ảnh hưởng khổng lồ là thực trạng quảng cáo thiếu kiểm chứng, thổi phồng công dụng sản phẩm, khiến nhiều người tiêu dùng rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”. Không ít người mua hàng chỉ vì tin tưởng thần tượng thay vì tìm hiểu kỹ chất lượng sản phẩm.

Từ mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc giảm cân đến đồ gia dụng, thời trang… sản phẩm nào cũng có thể được gắn với hình ảnh người nổi tiếng để tạo sức hút.

Đáng nói, có trường hợp người quảng cáo chưa từng sử dụng, chưa hiểu rõ sản phẩm nhưng vẫn khẳng định “an toàn tuyệt đối”, “hiệu quả thần tốc” hay “cam kết khỏi hoàn toàn”.

Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật "1 viên kẹo tương đương 1 đĩa rau". Ảnh: Chụp màn hình

Chị Phạm Thị Quyên (40 tuổi, trú tại TP Hà Nội) cho biết từng chi gần 2 triệu đồng mua sản phẩm giảm cân sau khi xem livestream của một nữ KOL. Tuy nhiên, sau hơn hai tuần sử dụng, chị không giảm cân mà còn bị mệt mỏi, mất ngủ, tim đập nhanh. Khi phản ánh lại cho bên bán, chị chỉ nhận được câu trả lời: “Hiệu quả tùy cơ địa”.

Thực tế, hàng loạt vụ người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm kém chất lượng, sai sự thật đã bị cơ quan chức năng xử lý, thậm chí có trường hợp bị xử lý hình sự. Điều này cho thấy quảng cáo thiếu trách nhiệm trên mạng xã hội đang trở thành vấn đề đáng báo động.

Siết chặt quản lý quảng cáo trên mạng

Từ ngày 15/5, Nghị định 87/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo chính thức có hiệu lực.

Theo đó, người có ảnh hưởng sẽ bị phạt từ 40 - 80 triệu đồng nếu quảng cáo mà không xác minh độ tin cậy của sản phẩm, đơn vị quảng cáo hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ liên quan.

Đặc biệt, mức phạt từ 80 - 100 triệu đồng sẽ áp dụng đối với hành vi chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà đã giới thiệu về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đó.

Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị buộc tháo gỡ nội dung quảng cáo, thu hồi sản phẩm, nộp lại khoản lợi bất hợp pháp và công khai xin lỗi.

Theo luật sư Vũ Anh Tuấn – VPLS Trung Hòa (Hà Nội), việc siết trách nhiệm pháp lý là cần thiết khi quảng cáo trên nền tảng số phát triển quá nhanh nhưng thiếu kiểm soát. Người nổi tiếng không thể chỉ nhận tiền quảng cáo rồi phủi bỏ trách nhiệm nếu sản phẩm gây hậu quả cho người tiêu dùng.

Nghị định mới được kỳ vọng sẽ lập lại trật tự trong hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội, tăng tính minh bạch cho thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Khi đó, người nổi tiếng sẽ không còn có thể “nói gì cũng được” để bán hàng, mà phải chịu trách nhiệm với niềm tin công chúng dành cho mình.