Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 40 liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn.

Đối tượng áp dụng bao gồm cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quản lý đất đai, các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, người có đất bị thu hồi cùng chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo quy định mới, khi Nhà nước thu hồi đất tại Hà Nội để thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nguyên tắc bồi thường cơ bản được thực hiện bằng tiền.

Tuy nhiên, với những trường hợp đặc biệt, chính sách vẫn có sự linh hoạt nhằm đảm bảo không ai bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở.

4 dãy nhà khu tập thể nằm ở mặt đường Lê Hồng Phong trên địa bàn phường Hà Đông (Hà Nội). Ảnh: Hồng Khanh

Cụ thể, đối với hộ gia đình, cá nhân và người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất ở, có nhà ở hợp pháp trên địa bàn thành phố, nếu đủ điều kiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi toàn bộ đất ở hoặc phần diện tích còn lại sau thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa, đồng thời không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn xã, phường nơi có đất bị thu hồi.

Các trường hợp này được bồi thường bằng giao đất ở có thu tiền sử dụng đất hoặc bố trí mua nhà ở tái định cư theo quy định.

Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của UBND xã là tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Không chỉ dừng lại ở việc triển khai, UBND xã còn có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quyết định thu hồi đất, đồng thời phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền như dự toán chi phí tổ chức thực hiện, quy chế bốc thăm và phương án bố trí tái định cư.

Bên cạnh đó, yêu cầu công khai, minh bạch thông tin cũng được đặt ra rõ ràng. Các văn bản pháp lý, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng như quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và khu dân cư.

Sau khi hoàn tất các thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, UBND xã cũng sẽ thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng (nếu có) và bàn giao đất, nhà tái định cư cho người dân theo đúng quy định.

Quyết định số 40 có hiệu lực thi hành từ ngày 2/4.