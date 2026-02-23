UBND phường Hà Đông đang lấy ý kiến người dân đối với dự thảo kế hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập thể này.

UBND phường Hà Đông cho biết, khu tập thể có diện tích khoảng 11.700m2, gồm 4 dãy nhà A, B, C, D cao 3 tầng, tổng cộng 193 căn hộ với khoảng 600 nhân khẩu sinh sống. Trong đó, các dãy A, B, C được xây dựng từ năm 1970, dãy D hoàn thành năm 1985.

Sau gần nửa thế kỷ sử dụng, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Dù phần lớn căn hộ vẫn đang được người dân sử dụng làm nơi ở thường xuyên, nhưng chất lượng xây dựng không còn đáp ứng yêu cầu về an toàn chịu lực, an toàn sử dụng và điều kiện sinh hoạt theo quy chuẩn hiện hành.

4 dãy nhà khu tập thể nằm ở mặt đường Lê Hồng Phong trên địa bàn phường Hà Đông (Hà Nội). Ảnh: Hồng Khanh

Theo hồ sơ kiểm định, móng công trình là móng nông trên nền đất tự nhiên. Ghi nhận thực tế cho thấy, nền móng đã xuất hiện tình trạng lún, nghiêng ở mức độ nhất định và có thể diễn biến xấu hơn khi gặp điều kiện bất lợi như gia tăng tải trọng, rung chấn, mưa bão hoặc sụt lún...

Nhiều hạng mục kết cấu cũng ghi nhận tình trạng bong tróc lớp bê tông bảo vệ, ăn mòn cốt thép, thấm nước kéo dài; một số căn hộ bị dột. Hệ thống điện, nước lạc hậu, chưa được trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy. Tình trạng lấn chiếm không gian chung diễn ra ở nhiều khu vực.

Xây 3 tòa nhà 34 tầng, tái định cư tại chỗ

Theo dự thảo kế hoạch, trên khu đất hiện hữu sẽ xây dựng 3 tòa nhà cao 34 tầng. Cụ thể, tầng 1 bố trí chức năng dịch vụ, thương mại, phòng trực phòng cháy chữa cháy, ban quản lý và phòng gửi trẻ. Từ tầng 2 đến tầng 4 là khu vực để xe, phòng sinh hoạt cộng đồng và phòng gửi trẻ. Từ tầng 5 đến tầng 34 là các căn hộ ở.

Về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, toàn bộ chủ sở hữu căn hộ tại khu tập thể 3 tầng sẽ được tái định cư tại chỗ sau khi công trình mới hoàn thành.

Đối với các căn hộ tầng 1, chủ sở hữu được bồi thường theo hệ số K từ 1 đến 2 lần diện tích sử dụng ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với các căn hộ từ tầng 2 trở lên, hệ số K từ 1 đến 1,5 lần diện tích ghi trong giấy chứng nhận.

Trong thời gian chờ tái định cư, các hộ dân tự bố trí chỗ ở tạm thời. Chủ đầu tư có trách nhiệm chi trả chi phí thuê nhà tạm cư bằng tiền theo quy định của thành phố.

Dự án dự kiến thực hiện trong 51 tháng, gồm 3 tháng lựa chọn nhà đầu tư, 6 tháng chuẩn bị đầu tư và 42 tháng triển khai (bao gồm di dời, phá dỡ và xây dựng lại). Nguồn vốn thực hiện là vốn ngoài ngân sách.