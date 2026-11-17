Hướng tới giảm áp lực hành chính cho giáo viên, nâng cao hiệu quả quản trị và kết nối dữ liệu giáo dục, Hà Nội bắt đầu thí điểm hệ thống HanoiSchool tại 20 cơ sở thuộc 10 xã, phường.

Từ những bất cập trong quản lý đến giải pháp số

Việc sử dụng nhiều phần mềm riêng lẻ, nhập liệu trùng lặp và mất nhiều thời gian tổng hợp báo cáo đang tạo thêm áp lực cho công tác quản trị trường học. Trước thực tế này, Hà Nội hướng tới xây dựng một nền tảng số thống nhất, hỗ trợ hoạt động quản lý, giảng dạy và tăng cường kết nối giữa nhà trường với phụ huynh.

Chiều 17/11/2026, tại trụ sở UBND phường Cửa Nam, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ ra mắt Hệ thống quản trị trường học số HanoiSchool.

Các đại biểu tại lễ ra mắt hệ thống HanoiSchool

Sự kiện đánh dấu bước triển khai cụ thể trong lộ trình thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào giải quyết những yêu cầu thực tiễn của ngành giáo dục Thủ đô.

Được phát triển trên nền tảng hệ thống HanoiCheck, HanoiSchool hướng tới khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu liên thông giữa các ứng dụng, đồng thời giảm bớt những thao tác hành chính đang chiếm nhiều thời gian của giáo viên.

Hệ thống được thiết kế với bốn nhóm chức năng chính, gồm: quản lý bán trú, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và các khoản thu; quản trị nhà trường; quản lý hoạt động dạy và học; tích hợp dữ liệu và bảng điều hành thông minh.

Thông qua nền tảng này, giáo viên được hỗ trợ điểm danh, giao bài, quản lý kết quả học tập; phụ huynh có thể theo dõi thông tin học tập, thực đơn và tình hình bán trú của con. Cơ quan quản lý cũng có thêm công cụ theo dõi, tổng hợp và phân tích dữ liệu phục vụ điều hành.

Điểm đáng chú ý là định hướng cập nhật dữ liệu một lần, chia sẻ theo phân quyền, hạn chế tình trạng cùng một thông tin phải nhập nhiều lần trên các hệ thống khác nhau.

Khi được vận hành hiệu quả, nền tảng có thể giúp giáo viên giảm thời gian xử lý công việc hành chính, tập trung nhiều hơn cho hoạt động chuyên môn, qua đó góp phần cải thiện chất lượng dạy và học.

Thí điểm có trọng tâm, hướng tới nhân rộng toàn thành phố

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời giải quyết những bất cập trong công tác quản trị trường học.

Lý giải việc lựa chọn phường Cửa Nam làm địa điểm ra mắt và khởi đầu triển khai thí điểm, bà Vũ Thu Hà đánh giá địa phương có nhiều lợi thế về hệ thống trường học, cùng sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ thành phố giao.

Theo lãnh đạo thành phố, việc lựa chọn Cửa Nam vừa thể hiện sự tin tưởng, vừa đặt ra yêu cầu để địa phương phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và nhà trường, bảo đảm quá trình triển khai đạt hiệu quả, góp phần hoàn thiện hệ thống trước khi mở rộng.

Trong giai đoạn đầu, HanoiSchool được thí điểm tại 20 cơ sở giáo dục thuộc 10 xã, phường, với các loại hình từ mầm non đến giáo dục nghề nghiệp. Riêng phường Cửa Nam có Trường Tiểu học Quang Trung và Trường THCS Ngô Sĩ Liên tham gia.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang cho biết, Sở sẽ phối hợp với ngành giáo dục hướng dẫn các trường triển khai, tiếp nhận phản hồi từ giáo viên, phụ huynh và các đơn vị liên quan. Hoạt động giao ban trực tuyến hai tuần một lần cũng được đề xuất nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện các chức năng.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ đánh giá kết quả thí điểm trong tháng 12/2026, làm cơ sở xem xét phương án mở rộng.

Từ 20 cơ sở giáo dục ban đầu, HanoiSchool mở ra hướng tiếp cận mới trong chuyển đổi số giáo dục của Hà Nội: xuất phát từ những vướng mắc trong thực tiễn, lấy dữ liệu thống nhất làm nền tảng và hiệu quả phục vụ giáo viên, học sinh, phụ huynh làm thước đo. Đây sẽ là cơ sở để thành phố từng bước xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn.

Hà Thành