Sự kiện là điểm nhấn đặc sắc trong chuỗi hoạt động của Triển lãm thành tựu Đất nước với chủ đề 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Với chủ đề Truyền thống và sáng tạo, không gian được kiến tạo như một hành trình xuyên suốt từ quá khứ đến tương lai, nơi truyền thống giao hòa cùng hiện đại, làng quê gặp gỡ đô thị, di sản kết nối với công nghệ.

Đây không chỉ là sự tri ân giá trị văn hóa đã hun đúc nên bản sắc Thăng Long - Hà Nội mà còn là nơi hội tụ tinh thần sáng tạo, khát vọng vươn tầm, khẳng định hình ảnh một Thủ đô bản lĩnh, văn minh, sẵn sàng đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Không gian trưng bày 6 chủ đề nổi bật.

Nét son Hà Nội - không gian thủ công mỹ nghệ, trưng bày các sản phẩm gốm sứ, sơn mài, khảm trai, mây tre…, khắc họa tinh hoa bàn tay nghệ nhân. Không gian được điểm xuyết bằng biểu tượng Chùa Một Cột, Khuê Văn Các, vừa tôn vinh giá trị lịch sử, vừa làm nổi bật tinh thần sáng tạo trong từng sản phẩm thủ công.

Tinh hoa phố nghề - không gian trình diễn làng nghề, du khách không chỉ chiêm ngưỡng mà còn được gặp gỡ nghệ nhân, lắng nghe câu chuyện thăng trầm của nghề, trải nghiệm sự giao thoa giữa di sản và thương mại, góp phần khẳng định Hà Nội là điểm đến văn hóa - du lịch sáng tạo hàng đầu.

Công nghệ tiên phong - không gian công nghiệp, công nghệ cao, giới thiệu những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực công thương và công nghệ số: trí tuệ nhân tạo, phần mềm quản lý thông minh, giải pháp viễn thông, y tế, giao thông… Không gian phác họa hình ảnh Hà Nội tiên phong đổi mới sáng tạo, khẳng định vị thế "lá cờ đầu" trong ứng dụng và phát triển công nghệ.

Món quà Hà Nội - không gian ẩm thực, nơi tôn vinh tinh hoa ẩm thực Thủ đô với cốm làng Vòng, giò chả Ước Lễ, ô mai, chè sen, trà sen… Những món ăn không chỉ hấp dẫn bởi hương vị mà còn mang trong mình câu chuyện văn hóa, trở thành "món quà tinh thần" dành cho bạn bè gần xa.

Mạch nguồn văn hiến - không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống với các hoạt động như viết thư pháp, nặn tò he, làm quạt, làm nón… Tâm điểm của không gian là hình tượng Thánh Gióng cùng các biểu trưng Nhà hát Lớn, Ô Quan Chưởng, chợ Đồng Xuân, gợi nhớ về dòng chảy di sản và niềm tự hào Thăng Long - Hà Nội ngàn năm.

Làng trong phố - không gian sinh vật cảnh, tái hiện hình ảnh làng quê Bắc Bộ với cổng làng, mái đình, tường gốm cổ kính, kết hợp trưng bày bonsai, cây cảnh nghệ thuật. Đặc biệt, các tiết mục ca trù, xẩm, chèo, tuồng, trình diễn áo dài… sẽ mang đến trải nghiệm văn hóa giàu bản sắc ngay giữa lòng đô thị.

Các hoạt động sẽ diễn ra từ 28/8-5/9 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Ảnh: BTC