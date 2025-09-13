Thời gian thực hiện từ ngày 9/9 đến 30/9.

Giai đoạn 1: Thi công giá long môn

Thi công hố móng giá long môn từ 22h đến 5h. Đơn vị thi công sẽ rào chắn 1/3 mặt đường hướng Đông Anh đi Tây Hồ và ngược lại, tại 2 đầu cầu Nhật Tân, mỗi đoạn dài khoảng 30m. Xe máy được phép di chuyển hỗn hợp trên 2/3 mặt đường còn lại.

Cầu Nhật Tân. Ảnh: Phạm Hải

Sau khi hoàn thành hố móng, việc lắp đặt giá long môn sẽ được thực hiện ban đêm, từ 0h đến 4h. Trong thời gian này, toàn bộ đường dẫn lên cầu Nhật Tân ở cả hai hướng sẽ bị rào chắn, cấm phương tiện lưu thông. Các phương tiện sẽ được điều tiết sang đường dẫn 2 đầu cầu để chuyển hướng qua cầu Thăng Long hoặc các cầu khác.

Giai đoạn 2: Thi công hàng rào phân làn phương tiện trên cầu. Thực hiện ban đêm từ 22h đến 5h. Đơn vị thi công sẽ rào chắn 1/3 mặt cầu sát làn xe máy, chiều dài mỗi đoạn khoảng 300m. Xe máy được phép di chuyển hỗn hợp trên 2/3 mặt đường còn lại. Thi công theo hướng từ đường Võ Chí Công đi Nội Bài, sau đó chuyển sang hướng ngược lại theo phương án tương tự.

Ban ngày, các phương tiện lưu thông bình thường theo phương án tổ chức giao thông hiện tại.