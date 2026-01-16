Sáng ngày 16/1, UBND Thành phố Hà Nội và Tập đoàn FPT chính thức khởi công Dự án Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn.

Dự án có tổng quy mô 196,8ha và tổng vốn đầu tư trên 2 tỷ USD, được thiết kế theo tiêu chí công trình xanh và mô hình "Work – Live – Innovate" (Làm việc – Sinh sống – Sáng tạo). Cấu trúc dự án bao gồm hai phần chính: Khu công viên công nghệ số tập trung chiếm diện tích chủ đạo khoảng 168,9ha, phục vụ các hoạt động đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Khu công viên mở với hạ tầng giao thông nội bộ, không gian cây xanh và mặt nước, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và nghiên cứu.

Về lộ trình thực hiện, dự án sẽ được triển khai từ năm 2026 đến năm 2031. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành và đưa hạng mục đầu tiên vào vận hành trong năm 2027. Đây được xác định là khu công nghệ số tập trung có quy mô lớn nhất của FPT trên toàn quốc tính đến thời điểm hiện tại.

Phối cảnh Công viên công nghệ số và Hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn. Ảnh: FPT

Mục tiêu của dự án là tạo dựng môi trường cho các doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất công nghệ tiên tiến như AI, Big Data, IoT, Blockchain, đồng thời thu hút chuyên gia quốc tế và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 60.000 chuyên gia, kỹ sư công nghệ số, đổi mới sáng tạo và lao động phụ trợ.

Về cơ chế quản lý, dự án áp dụng mô hình trong đó Nhà nước quản lý quy hoạch, cơ chế chính sách và giám sát; nhà đầu tư trực tiếp bỏ vốn và vận hành toàn trình. Mô hình hợp tác giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp này nhằm đảm bảo tính linh hoạt và tối ưu hóa hiệu quả trong lĩnh vực công nghệ đang thay đổi nhanh chóng.

Ông Trương Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ khởi công sáng 16/1. Ảnh: BTC

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết công viên công nghệ số được định hướng trở thành hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô, gắn với mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm lớn về khoa học công nghệ và kinh tế số của cả nước.

“Quan trọng hơn, đây là mô hình tổ chức thực thi mới, có khả năng tạo tác động dẫn dắt, tạo động lực quan trọng để Hà Nội nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hình thành cộng đồng đổi mới sáng tạo đủ lớn, đủ sức lan tỏa”, ông Trương Việt Dũng phát biểu.

Ông tin tưởng dự án sẽ được triển khai thành công, mở ra một giai đoạn phát triển mới, năng động và bền vững cho Thủ đô Hà Nội, nơi công nghệ khơi nguồn sáng tạo, tri thức tạo động lực và con người là trung tâm của mọi phát triển.

Dưới góc độ chủ đầu tư, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT nhấn mạnh để con người có thể nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ, thì điều kiện quan trọng nhất chính là phải có một không gian xứng đáng - một môi trường làm việc, học tập và sáng tạo đúng nghĩa. Ông bày tỏ hy vọng trong tương lai không xa, đây không chỉ là một trung tâm khẳng định vị trí Thủ đô công nghệ của đất nước mà còn là của khu vực và thế giới.