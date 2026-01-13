Ngày 13/1, FPT Israel chính thức được thành lập. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA) vừa được phê duyệt, mở ra hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động giao thương và đầu tư giữa hai nước.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc hiện diện trực tiếp tại Israel, quốc gia được mệnh danh là "thủ phủ khởi nghiệp", nhằm mục tiêu góp phần cùng Việt Nam làm chủ công nghệ lõi, công nghệ có chủ quyền Việt Nam, hưởng ứng Nghị quyết 57 và Quyết định 1131.

FPT Israel sẽ hoạt động như một đầu mối kết nối, xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) và hợp tác với các đối tác sở tại. Ba mảng công nghệ trọng điểm được đơn vị này nhắm tới gồm trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng và chip bán dẫn.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: “FPT Israel tiếp nối tinh thần học tập và sáng tạo giữa hai nước, cùng Việt Nam và thế giới làm chủ công nghệ lõi”. Ảnh: BTC

Tại sự kiện ra mắt, FPT cũng công bố danh sách các đối tác công nghệ Israel sẽ hợp tác trong thời gian tới, bao gồm: Enabley (giáo dục), CropX (nông nghiệp công nghệ cao), Cyabra và CyberproAI (an ninh mạng), Classiq (điện toán lượng tử) và AsicSValue (bán dẫn).

Chia sẻ về lý do mở pháp nhân tại thị trường này, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT cho rằng giáo dục và công nghệ là điểm tương đồng trong định hướng phát triển của hai quốc gia.

"Việt Nam và Israel đến nay có những điểm tương đồng sâu sắc trong lịch sử phát triển, đó là khát vọng phát triển, niềm tin mạnh mẽ rằng giáo dục và công nghệ chính là chìa khóa để một quốc gia vươn lên", ông Trương Gia Bình nói. Lãnh đạo FPT cũng nhận định việc thành lập FPT Israel là cách để doanh nghiệp "học hỏi tinh thần sáng tạo, tiếp cận giáo dục tiên tiến" nhằm làm chủ công nghệ lõi.

Tham dự lễ công bố, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá sự kiện này phù hợp với chủ trương "Make in Vietnam" giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) khẳng định Bộ sẽ cùng các bộ, ngành liên quan, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để doanh nghiệp công nghệ như FPT thúc đẩy Make in Vietnam ở tầm cao hơn. Ảnh: BTC

"Chủ trương 'Make in Viet Nam' giai đoạn 2026-2030 đã nhấn mạnh tinh thần: thiết kế tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam - để dẫn dắt. Dẫn dắt không phải để dẫn đầu bằng mọi giá, mà để dẫn dắt ở những lĩnh vực Việt Nam có lợi thế, có nhu cầu thực tiễn, có khả năng tạo khác biệt và tạo giá trị bền vững", ông Nguyễn Khắc Lịch phát biểu. Ông cũng đề nghị doanh nghiệp cần tập trung vào đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác R&D và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế khi mở rộng thị trường.

Về phía nước sở tại, Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer nhận định sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam tại Israel là tín hiệu tích cực cho quan hệ hợp tác song phương.

"Sự kiện này thể hiện tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ và khát vọng vươn ra toàn cầu của các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng Israel luôn rộng mở và chào đón các đối tác đến từ Việt Nam", Đại sứ Yaron Mayer cho biết.

Ông Nguyễn Kỳ Sơn, đại sứ được bổ nhiệm của Việt Nam tại Israel cũng cam kết cơ quan ngoại giao sẽ đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ các dự án nghiên cứu chung và chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp hai nước.

Israel hiện được xếp hạng 14/139 quốc gia về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, với ngành công nghệ cao đóng góp tỷ trọng lớn trong nền kinh tế. Việc FPT mở rộng sang thị trường này nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ có sự hiện diện của tập đoàn lên hơn 30.