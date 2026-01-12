Giải thưởng lớn Âu Lạc – Âu Lạc Grand Prize sẽ trao tặng 1 triệu USD cho một sản phẩm, giải pháp AI xuất sắc nhất do người Việt làm chủ. Ngoài tiền thưởng, cá nhân, tổ chức đạt giải còn nhận được sự đồng hành, cố vấn chiến lược, chuyên môn, kết nối mở rộng ra thị trường quốc tế từ Liên minh AI Âu Lạc, Tập đoàn FPT và các đối tác của giải thưởng.

Theo ban tổ chức, Âu Lạc Grand Prize tập trung đánh giá các sản phẩm, giải pháp AI đã hoàn thiện và triển khai thực tế, dựa trên hệ tiêu chí cụ thể về tác động, đổi mới sáng tạo, tính bền vững, khả năng mở rộng và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức AI.

Mọi công dân Việt Nam, không phân biệt độ tuổi, nơi sinh sống, lĩnh vực hoạt động đều có thể đăng ký tham dự với điều kiện sản phẩm, giải pháp là tài sản sở hữu trí tuệ hợp pháp, do người Việt phát triển và sở hữu, khai thác theo quy định pháp luật.

Cổng đăng ký trực tuyến dự kiến mở vào tháng 3 và kết thúc nhận hồ sơ vào tháng 7. Sau khi trải qua vòng sơ khảo và chung khảo, lễ trao giải sẽ tổ chức vào tháng 11.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT chia sẻ thông tin về Giải thưởng lớn Âu Lạc chiều 12/1. Ảnh: Du Lam

Chia sẻ tại lễ công bố chiều 12/1, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT cho rằng Việt Nam đang cần AI chủ quyền, điều mà hiện nay chỉ có các cường quốc thực hiện, để có thể nâng cao năng suất, hiện thực hóa ý tưởng và bảo vệ đất nước.

“Thông qua giải thưởng Âu Lạc Grand Prize, chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ để cộng đồng công nghệ Việt cùng nhau phát triển, ứng dụng AI có trách nhiệm và quan trọng hơn là khơi dậy tinh thần dấn thân, làm chủ công nghệ, giải quyết các bài toán lớn của đất nước, đưa Việt Nam sánh vai các nước tiên tiến”, Chủ tịch FPT phát biểu.

Để có thể đánh giá và trao giải một cách chính xác nhất, ngoài hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia đến từ các trường đại học, tổ chức, doanh nghiệp, ông Trương Gia Bình tiết lộ dự định mời những nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực AI như Yann LeCun, Yoshua Bengio, Andrew Ng... tham gia.

Thông tin thêm về quá trình thẩm định và xét chọn giải thưởng, ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng Giám đốc FPT, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Sơ khảo cho biết hội đồng vận hành theo 4 nguyên tắc: sự minh bạch, đảm bảo tiêu chí đánh giá rõ ràng ngay từ đầu; tránh xung đột lợi ích, các thành viên của hội đồng và nhân viên, thành viên FPT không tham gia; kết hợp đa góc nhìn và lấy ý kiến của giới chuyên môn; rà soát độc lập.

Liên quan đến sự chênh lệch trong quy mô đầu tư của các đơn vị dự thi, ông Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh các sản phẩm đình đám trên thế giới như Facebook, Uber hay Grab đều khởi phát từ ý tưởng, nhu cầu rất cụ thể và rất nhỏ, sau đó mới mở rộng tầm ảnh hưởng. Vì vậy, dù doanh nghiệp lớn hay nhỏ, tiêu chí quan trọng nhất là mức độ ảnh hưởng của sản phẩm và giải pháp đến xã hội và cuộc sống.

“Những người đi từ ý tưởng phục vụ một nhu cầu rất nhỏ đã trở thành những tập đoàn rất lớn. Qua giải thưởng này, chúng tôi tin rằng người Việt Nam sẽ tìm được ý tưởng và mang đến tầm ảnh hưởng rộng rãi đến thế giới”, ông Nguyễn Văn Khoa nói.

Đại diện cho doanh nghiệp khởi nghiệp, bà Dương Thị Hồng Nhung, Giám đốc công ty N2TP, bày tỏ những khó khăn về nguồn lực mà startup gặp phải khi muốn tạo ra những sản phẩm Việt Nam góp phần vào chuỗi công nghệ lõi của thế giới. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của giải thưởng Âu Lạc Grand Prize trở thành cơ hội để startup nhận được sự công nhận, đánh giá định hướng từ hội đồng chuyên môn để đi con đường đúng đắn hơn.