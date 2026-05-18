Đoàn công tác của TP Hà Nội do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng dẫn đầu sáng nay đã kiểm tra thực địa và làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan về công tác tiếp nhận, bàn giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (viết tắt là Làng VHDL).

Theo kế hoạch, từ ngày 1/7/2026, UBND TP Hà Nội sẽ chính thức tiếp nhận và trực tiếp quản lý Làng VHDL theo Nghị quyết số 126/NQ-CP.

Chủ tịch UBND Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy kiểm tra Làng VHDL. Ảnh: Lê Hải

Khai thác toàn diện tiềm năng phát triển khu vực phía Tây Hà Nội

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định việc Chính phủ quyết định chuyển giao Làng VHDL về thành phố quản lý là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Theo ông, việc tiếp nhận không chỉ là thay đổi mô hình quản lý hành chính mà còn mở ra cơ hội khai thác toàn diện tiềm năng phát triển khu vực phía Tây Hà Nội.

Đoàn công tác trao đổi với các chư tăng tại Chùa Khmer ở Làng VHDL. Ảnh: Lê Hải

Trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai đồng bộ Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới cùng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, việc tiếp nhận Làng VHDL được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành cực tăng trưởng mới cho khu vực phía Tây.

“Khi kết nối đồng bộ giữa Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với Vườn quốc gia Ba Vì, hồ Đồng Mô, các trục giao thông chiến lược, hệ thống thiết chế văn hóa - du lịch - thể thao hiện đại và các khu đô thị mới, nơi đây sẽ trở thành không gian phát triển đa mục tiêu của Thủ đô”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết thành phố sẽ tiếp nhận nguyên trạng tổ chức bộ máy, đồng thời bảo đảm đầy đủ cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất, tài chính và nhân sự để hoạt động của Làng VHDL được duy trì ổn định, liên tục.

Ông giao các sở, ngành phối hợp với Bộ VHTTDL, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam rà soát toàn diện các nội dung liên quan đến quy hoạch, đầu tư, đất đai, cơ chế tài chính, công tác cán bộ và phương án khai thác hiệu quả các khu chức năng sau khi tiếp nhận.

Theo định hướng của thành phố, Hà Nội sẽ nghiên cứu cơ chế phù hợp nhằm thu hút đầu tư ngoài ngân sách, phát triển các không gian dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng và công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc, từng bước xây dựng nơi đây thành trung tâm giao lưu văn hóa, du lịch quốc gia mang tầm khu vực.

Làng VHDL các dân tộc Việt Nam được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch từ năm 1997, với mục tiêu trở thành trung tâm hoạt động văn hóa mang tầm quốc gia, nơi tái hiện, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Mỗi năm, Làng VHDL đón khoảng 600.000 lượt khách. Dự án có tổng diện tích 1.544ha, gồm 606ha mặt đất và 939ha mặt nước, được quy hoạch thành 7 khu chức năng. Trong đó có các khu tái hiện không gian văn hóa dân tộc, trung tâm hoạt động văn hóa - thể thao, khu dịch vụ du lịch tổng hợp, công viên bến thuyền và khu cây xanh mặt nước hồ Đồng Mô.

Hà Nội chuẩn bị quản Vườn Quốc gia Ba Vì Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng và đoàn công tác cũng kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận, quản lý Vườn quốc gia (VQG) Ba Vì theo Nghị quyết số 115 ngày 29/4/2026 của Chính phủ về việc chuyển giao VQG từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND TP Hà Nội quản lý. VQG Ba Vì hiện quản lý hơn 9.700ha diện tích tự nhiên, trải rộng trên địa bàn Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, trong đó phần diện tích thuộc Hà Nội chiếm gần 74%. Đây là khu rừng đặc dụng có giá trị sinh thái đặc biệt quan trọng với hơn 2.180 loài thực vật và 341 loài động vật có xương sống, nhiều loài quý hiếm, đặc hữu cần được bảo tồn. Không chỉ được ví như “lá phổi xanh” phía Tây Thủ đô, VQG Ba Vì còn là không gian văn hóa, lịch sử và tâm linh đặc biệt với nhiều điểm đến nổi tiếng như Đền Thượng, Đền Trung, Đền thờ Bác Hồ, Chùa Tản Viên cùng các thắng cảnh tự nhiên như Thác Bạc, Suối Ngà, đỉnh Vua và đỉnh Tản Viên.