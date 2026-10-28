Trung tâm thương mại ngầm dự kiến có 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 82.600m², tại khu vực công viên, quảng trường phía Đông và phía Bắc hồ Hoàn Kiếm.

Ngày 28/10, với HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư 22.229 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2029.

Dự án nằm trên địa bàn phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, hướng tới hình thành không gian quảng trường lớn, liên kết hồ Hoàn Kiếm với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và các khu vực lân cận. Cùng với mở rộng không gian công cộng, thành phố dự kiến tổ chức lại giao thông, không gian ngầm, bổ sung chức năng văn hóa, dịch vụ gắn với bảo tồn di sản.

Toàn bộ dự án được chia thành 3 hợp phần. Hợp phần giải phóng mặt bằng có sơ bộ vốn 9.924 tỷ đồng, tương đương gần 45% tổng vốn, sử dụng ngân sách thành phố. UBND phường Hoàn Kiếm được dự kiến giao làm chủ đầu tư.

Một góc hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Hoàng Hà

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch khoảng 66,82ha; quy mô sử dụng đất đề xuất khoảng 30,82ha, không bao gồm hai ô đất thực hiện theo dự án riêng. Đây là hai phạm vi khác nhau, chưa thể đồng nhất với diện tích đất phải thu hồi.

Hợp phần thứ hai là xây dựng trung tâm thương mại ngầm tại khu vực công viên, quảng trường phía Đông và phía Bắc hồ Hoàn Kiếm. Quy mô dự kiến 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 82.608m², sơ bộ vốn 4.611 tỷ đồng.

Khoản tiền thuê đất khai thác, sử dụng không gian ngầm được dự kiến khoảng 1.604 tỷ đồng, tạo nguồn thu ngân sách thanh toán cho hợp phần BT.

Hợp phần thứ ba có sơ bộ vốn 7.694 tỷ đồng, thực hiện theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Các hạng mục gồm xây mới khu vực trụ sở UBND thành phố, cải tạo trụ sở HĐND thành phố và chỉnh trang khu vực phía Đông Nam hồ.

Thành phố dự kiến thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách và nguồn thu khai thác không gian ngầm; hoặc bằng ngân sách thu từ đấu giá đất, tài sản công.

Sáu quỹ đất dự kiến thanh toán có tổng diện tích khoảng 7,31ha, giá trị sơ bộ 4.878 tỷ đồng, gồm đất tại Tràng Tiền, hai bên Bưu điện, số 1–3 Tăng Bạt Hổ, số 5 Lê Thánh Tông, số 15 Hai Bà Trưng và thôn Mai Lâm, xã Đông Anh. Danh mục này mới là dự kiến, có thể xem xét giao nhà đầu tư thực hiện dự án hoặc đấu giá lấy nguồn thanh toán.

Các ý kiến về quy hoạch hồ Hoàn Kiếm đã được tiếp thu

Trước đó, nêu ý kiến tại phiên thảo luận, đại biểu Vũ Gia Luyện đề nghị rà soát quy mô từng hạng mục để hài hòa với cảnh quan quanh hồ, đồng thời sát nhu cầu sử dụng thực tế.

Với các hạng mục ngầm, ông Luyện đề nghị nghiên cứu kỹ điều kiện địa chất, thủy văn, khảo cổ; ứng dụng mô hình thông tin công trình để hỗ trợ lựa chọn phương án thi công, bảo đảm an toàn cho hồ và các di tích lân cận. Đồng thời, cần xác định rõ phạm vi bảo tồn mặt nước, cảnh quan và di tích.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết việc xây dựng chủ trương đầu tư dự án được triển khai trên cơ sở nghiên cứu điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực Hồ Gươm và phụ cận) và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2.000.

Trong quá trình lập, thẩm định, chuẩn bị phê duyệt quy hoạch, thành phố đã tổ chức lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân. Các ý kiến được tiếp thu, giải trình để hoàn thiện nội dung điều chỉnh quy hoạch, làm cơ sở xác định quy mô đầu tư và đề xuất danh mục công trình, dự án cụ thể.

Ông Tuấn cho biết quy mô nghiên cứu quy hoạch 66,82ha, quy mô sử dụng đất 30,82 ha (không bao gồm một số ô đất thực hiện theo dự án riêng).

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, quy mô đầu tư và sơ bộ tổng mức đầu tư nêu trong chủ trương đầu tư mới là tính toán ban đầu. Các nội dung này còn phụ thuộc vào quy hoạch chi tiết và từng hạng mục, dự án thành phần trong tổng thể dự án.