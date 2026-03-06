Ngày 6/3, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 332 và 383 của UBND thành phố về giải quyết các điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: A.T

Tại hội nghị, nhiều tồn tại trong công tác quản lý trật tự đô thị đã được chỉ ra. Cụ thể, tình trạng chợ hoa tràn ra lòng đường gây cản trở giao thông xảy ra tại phường Tương Mai; các chợ hoa tự phát tại xã Hồng Sơn, Mỹ Đức, Phúc Sơn… vẫn tiếp diễn. Rác thải gây ô nhiễm môi trường cũng chậm được xử lý dứt điểm tại các phường Hoàng Liệt, Xuân Đỉnh.

Bên cạnh đó, trong đêm giao thừa và sau thời điểm bắn pháo hoa, tình trạng trông giữ phương tiện không phép xảy ra tại các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam. Việc sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh ăn uống cũng bùng phát tại một số địa bàn.

Sau kỳ nghỉ Tết, vi phạm tái diễn ngay khi không có lực lượng Cảnh sát trật tự tuần tra tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Bên cạnh đó, một số nơi còn xảy ra tình trạng Công an cấp xã tổ chức phân luồng giao thông chưa khoa học, không trao đổi với Đội CSGT địa bàn, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh phương châm “ba không”: không theo phong trào; không để tái vi phạm trên các tuyến đã được lập lại trật tự đô thị; không để hình thành điểm ùn tắc giao thông mới.

Việc xử lý phải được thực hiện thường xuyên, làm đến đâu sạch đến đó; mọi tồn tại phải được phối hợp giải quyết triệt để. Ông cũng yêu cầu chính quyền cơ sở vào cuộc thực chất, bởi trật tự đô thị không thể cải thiện nếu chỉ “khoán trắng” cho lực lượng công an.

Giám đốc CATP đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường phải lập tức rà soát, phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tuyến phố". Tuyến phố nào, ngõ nào giao cho tổ công tác nào phụ trách thì cá nhân đó, tổ chức đó phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên khi để xảy ra tình trạng "bày bán hàng tràn lan, vắng bóng lực lượng chức năng là tái vi phạm".