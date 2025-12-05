Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 9 người để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Nhóm này gồm Đỗ Văn Thuần; Vũ Văn Chung (2007), Phạm Trung Tài (2005) cùng trú tại Hải Phòng; Lê Văn Hà (2006), Chu Văn Chiến (1993), Hoàng Quang Giáp (2006) trú tại Phú Thọ; Bàn Văn Tứ (2007) trú tại Tuyên Quang; Trần Bảo Quang (2007) trú tại Lào Cai và Sỹ Văn Hồi (2004) trú tại Lai Châu.

Các đối tượng bị tạm giữ. Ảnh: CACC

Theo điều tra, khoảng 23h30 ngày 1/12, trước số nhà 17 Trần Kim Xuyến (phường Yên Hoà), do mâu thuẫn tình cảm, Đỗ Văn Thuần (2001, trú xã Hà Đông, TP Hải Phòng) đã đánh chị N. (2007), nhân viên một quán ăn trên tuyến phố này.

Nghe tin chị N. bị đánh, nhóm nhân viên làm cùng đã chạy ra tấn công Thuần. Sau khi được can ngăn, cả nhóm quay lại quán tiếp tục uống rượu. Thuần sau đó gọi bạn mang theo hung khí quay lại để trả thù. Hai bên gặp nhau tại ngõ 20 Trần Kim Xuyến rồi đuổi đánh nhau, gây mất trật tự khu vực.

Nhận tin báo, Công an phường Yên Hoà nhanh chóng triển khai lực lượng, triệu tập những người liên quan về trụ sở làm việc.

Qua xác minh, công an xác định nhóm trên có hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự 9 người để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.