Bệnh Chikungunya là bệnh truyền nhiễm do vi rút Chikungunya gây ra, lây qua muỗi Aedes (giống muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết), không lây từ người sang người.

Bệnh thường gây sốt cao, đau khớp, nổi ban; đa số hồi phục sau vài ngày đến một tuần, nhưng có thể kéo dài nhiều tháng. Bệnh đang bùng phát tại nhiều quốc gia. Thực hiện Công văn số 5270/BYT-PB ngày 10/8/2025 của Bộ Y tế, UBND Thành phố yêu cầu:

Các Sở, ban, ngành, UBND các phường, xã tiếp tục triển khai các Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố về phòng chống dịch, phối hợp ngành y tế phòng, chống dịch, đặc biệt là sốt xuất huyết và Chikungunya.

Hà Nội: Tăng cường phòng, chống bệnh Chikungunya. Ảnh: H. Anh

Sở Y tế giám sát dịch tại cửa khẩu quốc tế Nội Bài, cơ sở y tế và cộng đồng. Khoanh vùng dịch, xử lý ổ dịch, giám sát muỗi truyền bệnh. Hướng dẫn phòng bệnh Chikungunya kết hợp với phòng sốt xuất huyết. Chỉ đạo cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị nhân lực, tránh quá tải. Tổ chức kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình dịch bệnh về Bộ Y tế.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp truyền thông, giáo dục sức khỏe, tuyên truyền người dân chủ động phòng bệnh, tự xử lý dụng cụ chứa nước có bọ gậy.

Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm phòng dịch tại địa phương, bảo đảm kinh phí, hóa chất, máy móc phòng dịch theo nguyên tắc “4 tại chỗ”. Theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm ca nghi ngờ. Khoanh vùng, xử lý ổ dịch. Lồng ghép phòng Chikungunya và sốt xuất huyết qua chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất. Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức và thực hiện các biện pháp phòng dịch.

N. Huyền