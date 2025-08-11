Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo sẽ tổ chức tăng cường 20 tuyến buýt kết nối với Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (huyện Đông Anh cũ) với 70 xe và gần 900 lượt xe/ngày, theo 6 hướng (Trung tâm thành phố, phía Đông, Tây, Nam, Bắc thành phố và sân bay Nội Bài).

Hướng tuyến từ Trung tâm thành phố: Xuất phát tại 5 điểm (Trung chuyển Cầu Giấy, Kim Mã - Hào Nam, Ga Hà Nội, Đại học Bách Khoa, Khu đô thị Times City), có 06 tuyến: 43, 43TC, 31TC1, 96TC, 23TC, E08TC.

Hướng tuyến phía Đông thành phố: Xuất phát tại 2 điểm (Bến xe Gia Lâm, Khu đô thị Ocean Park), có 3 tuyến: 122TC, E02TC, E10TC.

Hướng tuyến phía Tây thành phố: Xuất phát tại 5 điểm (Nhổn, Bến xe Yên Nghĩa, Bến xe Mỹ Đình, Khu đô thị Smart City, Đại học Mỏ), có 05 tuyến: 34TC, 32TC2, 02TC, 31TC2, E09TC.

Hướng tuyến phía Nam thành phố: Xuất phát tại 2 điểm (Bến xe Giáp Bát, Khu đô thị Gamuda), có 2 tuyến: 32TC1, 24TC.

Hướng tuyến phía Bắc thành phố: Xuất phát tại 2 điểm (Bắc Sơn - bãi đỗ xe buýt thôn Đa Hội, Trung Giã; Phố Nỉ - TTTM Bình An), có 2 tuyến: 15TC, 93TC.

Hướng tuyến từ sân bay Nội Bài: Có 2 tuyến: 90TC, E10.

Hà Nội tăng cường xe buýt đến Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Ảnh: Hải Hà

Theo phương án bố trí trên, hành khách có nhu cầu đến Trung tâm Hội chợ Triển lãm để tham quan hoặc tham dự triển lãm bằng xe buýt có thể sử dụng 20 tuyến trên tại 17 điểm đầu cuối và các điểm dừng dọc tuyến, gồm:

Bãi đỗ xe buýt Kim Mã (43, 43TC); Bãi đỗ xe buýt Đại học Bách Khoa (31); Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy (96TC); Ga Hà Nội (23TC); Khu đô thị Gamuda (E08); Bến xe Gia Lâm (122TC); Khu đô thị Ocean Park (E02TC, E10, E10TC); Bến xe Mỹ Đình (34); Bến xe Yên Nghĩa (02TC); Đại học Mỏ - Địa chất (31TC2); Khu đô thị Smart City (E09); Điểm trung chuyển xe buýt Nhổn (32TC2); Khu đô thị Gamuda (24TC); Bến xe Giáp Bát (32TC1); Bắc Sơn - bãi đỗ xe buýt thôn Đa Hội, Trung Giã (93TC); Phố Nỉ - TTTM Bình An (15TC); Sân bay Nội Bài (90, E10).

Theo Sở Xây dựng, thời gian triển khai: Từ 12/8 đến 5/9 dự kiến có 6 tuyến (43TC, E10TC, 122TC, 96TC, 32TC1, 34TC). Từ 28/8 đến 5/9 dự kiến có 12 tuyến (23TC, 31TC1, 31TC2, E08TC, E02TC, 32TC2, 02TC, E09TC, 24TC, 15TC, 93TC, 90TC).

N. Huyền