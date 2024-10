UBND TP Hà Nội vừa quyết định tăng giá vé xe buýt có trợ giá trên địa bàn từ ngày 1/11 tới đây.

Cụ thể, giá vé xe buýt cự ly dưới 15km tăng từ 7.000 lên 8.000 đồng/lượt; từ 15km đến dưới 25km tăng từ 7.000 lên 10.000 đồng/lượt.

Hà Nội điều chỉnh giá vé xe buýt từ 1/11. Ảnh: Trần Thường

Với những tuyến có cự ly từ 25km đến dưới 30km, giá vé tăng từ 8.000 lên 12.000 đồng/lượt; từ 30km đến dưới 40km tăng từ 9.000 lên 15.000 đồng/lượt; từ 40km trở lên tăng từ 9.000 lên 20.000 đồng/lượt.

Giá vé tháng cũng được điều chỉnh: Nhóm đối tượng ưu tiên gồm học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp đi một tuyến là 70.000 đồng (hiện là 55.000 đồng); liên tuyến là 140.000 đồng (hiện là 100.000 đồng).

Nhóm tập thể (không ưu tiên) đi một tuyến là 100.000 đồng (hiện là 70.000 đồng), liên tuyến 200.000 đồng (hiện là 140.000 đồng).

Nhóm các đối tượng không ưu tiên đi một tuyến là 140.000 đồng (hiện là 100.000 đồng), liên tuyến là 280.000 đồng (hiện là 200.000 đồng).

Người có công, người cao tuổi (60 tuổi trở lên), trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo tiếp tục được miễn tiền vé xe buýt.

Sở GTVT Hà Nội cho biết, từ năm 2014 đến nay, thành phố không điều chỉnh nên giá vé đang thấp so với mặt bằng thu nhập người dân. Chi phí giá vé xe buýt, chi phí đi lại chiếm khoảng 10% tổng thu nhập, trong khi các yếu tố đầu vào phục vụ cho hoạt động xe buýt như giá nhiên liệu, tiền lương… đều đã tăng cao so với trước đây. Chi phí cho hoạt động vận tải công cộng đến nay đã tăng khoảng 50% so với năm 2014.