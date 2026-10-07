Nhiều vấn đề ‘nóng’ được Hà Nội tập trung giải quyết bao gồm “đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên”, đảm bảo bữa ăn bán trú, đổi mới phương pháp dạy, học và thi…

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc triển khai thực hiện thông báo số 160 ngày 29/8 của Văn phòng Trung ương Đảng, thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Một trong những nhiệm vụ UBND thành phố giao Sở GD-ĐT là tập trung giải quyết vấn đề “đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên”. Sở sẽ chủ trì phối hợp UBND các xã, phường rà soát hiện trạng mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn, xác định quy mô học sinh, số trường, số lớp, sĩ số học sinh/lớp, nhu cầu trường, lớp theo từng năm, các địa bàn quá tải, các địa bàn có nguy cơ quá tải, các khu vực còn thiếu trường học; nhu cầu mở rộng, xây mới trường học.

Đồng thời, Sở GD-ĐT phối hợp Sở Nội vụ, UBND các xã, phường rà soát nhu cầu giáo viên theo từng cấp học, môn học, địa bàn xác định cụ thể số lượng giáo viên thừa, thiếu và nhu cầu bổ sung đến năm 2030.

Thành phố cũng yêu cầu Sở GD-ĐT xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số về trường, lớp, học sinh, giáo viên và nhu cầu phát triển mạng lưới trường học. Đây sẽ là cơ sở tham mưu để thành phố quyết định đầu tư, điều tiết và bố trí nguồn lực.

Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT kiểm tra công tác y tế trường học, an toàn thực phẩm. Ảnh minh họa

Về vấn đề cơ sở vật chất, ngành giáo dục được yêu cầu tập trung vào các hạng mục tối thiểu và thiết yếu, những vấn đề có thể khắc phục ngay bằng nguồn lực của đơn vị, sửa chữa bằng ngân sách địa phương, đầu tư bằng ngân sách thành phố hoặc theo dự án.

Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục cần đảm bảo theo hướng thực chất, đổi mới toàn diện, từ quản trị nhà trường, xây dựng đội ngũ giáo viên, đến nội dung, phương pháp dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá; giảm lối truyền thụ một chiều, học thuộc, học đối phó, học chỉ để thi, đồng thời, tăng cường tự học, thực hành, trải nghiệm, tư duy độc lập, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề.

Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT kiểm tra công tác y tế trường học, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng học đường, sức khỏe tâm thần, hướng dẫn quy trình tổ chức bữa ăn bán trú, sử dụng công cụ truy xuất nguồn gốc thực phẩm của thành phố,tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cơ sở giáo dục và đơn vị cung cấp suất ăn.

UBND các xã, phường chỉ đạo đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý rà soát tình trạng thừa, thiếu giáo viên theo môn học, cấp học; thực hiện việc điều động, thuyên chuyển, biệt phái, hợp đồng và tuyển dụng trong số biên chế được giao.