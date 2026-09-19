Theo đơn kiến nghị của phụ huynh Trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Liệt, Hà Nội), ngày 7/9 là ngày đầu tiên học sinh lớp 1B2 sử dụng suất ăn bán trú tại trường. Từ chiều ngày 8/9, nhiều học sinh trong lớp lần lượt xuất hiện các triệu chứng tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn, nôn, đi ngoài, sốt.

Đến sáng 9/9, gần 10 học sinh phải xin nghỉ học. Một số em đã đến trường nhưng sau đó phải xin phép về vì mệt.

Phụ huynh sau đó trao đổi trong nhóm lớp, có khoảng 18/37 học sinh có biểu hiện bất thường về tiêu hóa trong cùng một khoảng thời gian. Một số trường hợp phải đi cấp cứu và điều trị nội trú tại bệnh viện. Cũng theo phụ huynh, trong số này, có một trường hợp được cơ sở y tế chẩn đoán “viêm ruột do ngộ độc”, phải điều trị nội trú tại khoa Nhi từ 11-14/9.

Vì thế, phụ huynh làm đơn kiến nghị gửi nhà trường và UBND phường Hoàng Liệt, đề nghị làm rõ nguyên nhân khiến nhiều học sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe, đồng thời xác định trách nhiệm của các bên liên quan và có biện pháp khắc phục hậu quả đối với những học sinh bị ảnh hưởng.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An. Ảnh: UBND phường Hoàng Liệt

Liên quan đến vấn đề này, bà Bùi Thị Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho hay chiều ngày 14/9, UBND phường nhận được báo cáo của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An liên quan đến phản ánh của một số phụ huynh về việc con bị sốt cao, buồn nôn, xin nghỉ học.

Ngay sau đó, phường đã giao Phòng Văn hóa - Xã hội xuống trường nắm bắt tình hình. Theo báo cáo của nhà trường, ngày 9/9, có 9 học sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe được phụ huynh xin nghỉ học. Trong số này, 5 em sức khỏe ổn định và đi học bình thường vào ngày hôm sau.

3 trường hợp được nhập viện điều trị, 1 trường hợp được khám, kê đơn thuốc và hướng dẫn về nhà theo dõi.

Theo bà Thủy, chiều 15/9, UBND phường tổ chức buổi làm việc với các phụ huynh có con nằm viện, cùng ban giám hiệu trường, đại diện cơ sở y tế và các bên liên quan để làm rõ sự việc.

"Các phụ huynh không khẳng định nguyên nhân sự việc xuất phát từ thực phẩm hay bữa ăn bán trú tại trường. Đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược (cơ sở Linh Đàm) - đơn vị trực tiếp thăm khám cho học sinh - cũng cho biết học sinh có biểu hiện rối loạn tiêu hóa nhưng chưa xác định được nguyên nhân cụ thể", bà Thủy nói.

Ngoài ra, đại diện UBND phường cho rằng số lượng học sinh có biểu hiện bất thường tương đối nhỏ so với tổng số học sinh sử dụng bữa ăn bán trú. Cụ thể, chỉ có 4 trường hợp nhập viện trên tổng số 1.770 học sinh.

Về trường hợp học sinh ở lại bệnh viện lâu hơn, phụ huynh phản ánh được cơ sở y tế chẩn đoán “viêm ruột do ngộ độc”, bà Thủy cho hay “là do viêm phế quản cấp”.

Liên quan đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, bà Thủy cho biết nhà trường thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định. Mẫu được lưu trong 24 giờ, nếu không phát sinh vấn đề sẽ được hủy. Do đến tối ngày 9/9, nhà trường mới nhận được thông tin phản ánh từ phụ huynh nên các mẫu lưu thực phẩm của bữa ăn bán trú ngày 8/9 đã bị hủy.

Đến thời điểm hiện tại, UBND phường Hoàng Liệt khẳng định chưa tiếp nhận đơn kiến nghị chính thức của phụ huynh. Những nội dung phản ánh trên chỉ được đăng tải trên mạng xã hội.

"Trong thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục tăng thời lượng và tần suất kiểm tra đột xuất tại các bếp ăn bán trú trường học trên địa bàn phường. Riêng trường hợp Trường Tiểu học Chu Văn An, phường yêu cầu nhà trường nghiêm túc tiếp thu ý kiến phụ huynh, kịp thời báo cáo UBND phường khi phát sinh tình huống liên quan đến sức khỏe của học sinh", bà Thủy nói.