Theo Quyết định số 2512, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô với diện tích khoảng 3.359,84km2.

Hà Nội dự báo dân số đến năm 2035 đạt khoảng 14-15 triệu người, đến năm 2065 khoảng 17-19 triệu người và khống chế quy mô tối đa không quá 20 triệu người trong dài hạn. Giai đoạn sau năm 2085, thành phố cơ bản giữ ổn định quy mô dân số nhằm bảo đảm mật độ phù hợp.

Về sử dụng đất, quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2035, đất xây dựng đô thị chiếm khoảng 40-45% tổng diện tích tự nhiên; đến năm 2045 tăng lên 45-50%, phát triển theo mô hình “nén - xanh”.

Đến năm 2065, tỷ lệ đất xây dựng đô thị dự kiến đạt 55-60%. Phần diện tích còn lại được bảo vệ để duy trì tỷ lệ rừng trên 6,2% tổng diện tích đất toàn thành phố và giữ cấu trúc hành lang xanh của Thủ đô.

Theo định hướng phát triển, Hà Nội xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, lấy con người làm trung tâm, phát triển nhanh nhưng bền vững gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu.

Sông Hồng là trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo

Quy hoạch xác định sông Hồng là trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, kết nối không gian phát triển của Thủ đô với vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Trung du và miền núi phía Bắc cùng các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế.

Đáng chú ý, khu vực dọc sông Hồng được định hướng trở thành cực phát triển mới của Hà Nội, tích hợp các chức năng văn hóa, tài chính, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Tại trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, thành phố dự kiến bố trí các cảng khách, cảng du lịch, bến thủy nội địa phục vụ du lịch, quốc phòng và an ninh. Các cảng hàng hóa, cảng tổng hợp trong khu vực trung tâm sẽ từng bước được chuyển đổi thành cảng, bến du lịch nhằm tái cấu trúc không gian ven sông theo hướng sinh thái - văn hóa - đô thị dịch vụ.

Hà Nội định hướng xóa cơ bản tình trạng ngập úng thông qua hệ thống hồ điều hòa, công trình tiêu thoát nước và bể ngầm trữ nước mưa. Nước thải sẽ được tách, xử lý triệt để trước khi tái sử dụng.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu “hồi sinh các dòng sông” của Hà Nội. Thành phố dự kiến phục hồi các sông Tô Lịch, Nhuệ, Đáy, Tích và Cầu Bây; nghiên cứu xây dựng các đập dâng trên sông Hồng và sông Đuống để cải thiện môi trường nước, chống úng ngập và quản trị tổng hợp lưu vực.

Theo quy hoạch, đến năm 2035, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao và là điểm đến an toàn, hấp dẫn trong khu vực.

Thành phố cũng hướng tới hình thành các trung tâm giáo dục, y tế chất lượng cao thuộc nhóm dẫn đầu châu Á - Thái Bình Dương cùng các trung tâm tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo cấp khu vực, quốc tế.

Đến năm 2045, Hà Nội được định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của châu Á - Thái Bình Dương. Đến năm 2065, Thủ đô hướng tới vị thế “thành phố toàn cầu”, có chất lượng sống và mức độ hạnh phúc thuộc nhóm cao trên thế giới.

Tầm nhìn đến 100 năm (sau năm 2085), Hà Nội được định hướng trở thành siêu đô thị bền vững tiêu biểu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, có ảnh hưởng quốc tế sâu rộng, phát triển trên nền tảng “Thịnh vượng - Hài hòa - Văn hiến - Bản sắc”.

Hà Nội trở thành đô thị kết nối toàn cầu đặt nền tảng trên giá trị nghìn năm; hội tụ các dòng chảy thương mại, tri thức và đổi mới sáng tạo, với khả năng tiếp cận nhanh chóng tới các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới; hoàn chỉnh cấu trúc Đô thị đa tầng - đa lớp và nền kinh tế không gian.