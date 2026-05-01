HĐND TP Hà Nội vừa ban hành dự thảo Nghị quyết quy định thí điểm thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm.

Việc này nhằm tạo không gian, mặt bằng dưới lòng đường, trên vỉa hè cho các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh có quyền sử dụng nhà ở, công trình xây dựng tại tuyến phố thực hiện việc kinh doanh, buôn bán, quảng bá thương hiệu và các mục đích sử dụng hợp pháp khác.

Trên cơ sở hiệu quả của việc thực hiện thí điểm, Hà Nội sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành của pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc cho phép kinh doanh dưới lòng đường, trên vỉa hè.

Hà Nội muốn cho thuê một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị và kinh tế đêm. Ảnh: Thạch Thảo

Theo dự thảo, việc thực hiện thí điểm được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam; Giai đoạn 2 tại một số tuyến phố thuộc các phường trong khu vực Vành đai 1; Giai đoạn 3 tại một số tuyến phố thuộc các phường trong khu vực Vành đai 3.

Nghị quyết được thực hiện trong thời gian 5 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành. Thời gian thực hiện thí điểm đối với tuyến phố không quá 2 năm và có thể gia hạn không quá 2 lần, mỗi lần gia hạn không quá 2 năm.

Thời gian thực hiện thí điểm đối với tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè không quá 1 năm và có thể gia hạn nhiều lần nhưng mỗi lần gia hạn không quá 1 năm.

Tùy tình hình thực tế, việc khai thác có thể được thực hiện liên tục hoặc theo khung thời gian nhất định trong ngày, tuần hoặc tháng nhằm bảo đảm mục tiêu quản lý và giao thông đô thị.

Hà Nội kỳ vọng việc thí điểm sẽ tạo điều kiện cho hộ kinh doanh mở rộng hoạt động, phát triển kinh tế đô thị và kinh tế đêm; tăng nguồn thu ngân sách, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành quy định trong quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè.

Tuyến phố được chọn làm thí điểm khi đáp ứng đầy đủ 7 tiêu chí: Không thuộc phạm vi bảo tồn di tích lịch sử văn hóa; không có điểm ùn tắc giao thông, điểm đen về tai nạn giao thông. Có chiều rộng vỉa hè (tính theo 1 bên) từ 3m trở lên, đồng thời đảm bảo vỉa hè sau khi bố trí lối đi cho người đi bộ (rộng tối thiểu 1,5m), bố trí cho các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đô thị, các mục đích giao thông thì vẫn còn một phần diện tích để sử dụng tạm thời cho việc kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm. Kết cấu vỉa hè đảm bảo ổn định, đã hoàn chỉnh theo thiết kế được duyệt. Đây phải là tuyến phố có tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế đô thị, kinh tế đêm. Có ít nhất 50% tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh có quyền sử dụng nhà ở, công trình xây dựng tại tuyến phố đồng thuận việc thực hiện thí điểm. Cuối cùng, tuyến phố phải được UBND TP quyết định cho phép thực hiện thí điểm.