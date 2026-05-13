Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành quyết định về việc giao 16.060m2 đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tại ô đất ký hiệu C2-CT1 và C2-CX1, khu đô thị Tây Hồ Tây cho Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng.

Doanh nghiệp này là đại diện liên danh CTCP Đầu tư Lạc Hồng và CTCP Nam Tam Đảo để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (nhà ở xã hội) - đợt 1.

Trong tổng diện tích được giao, có 12.766m2 đất tại ô C2-CT1 để xây dựng nhà ở xã hội. Mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng đất của chủ đầu tư là 50 năm.

Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, song chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023 và Nghị định số 103/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, 3.294m2 đất tại ô C2-CX1 được sử dụng để trồng cây xanh công cộng. Chủ đầu tư được Nhà nước giao đất để xây dựng công trình mà không phải nộp tiền sử dụng đất, sau khi hoàn thành sẽ bàn giao cho địa phương quản lý.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án được thực hiện theo hình thức giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết số 201 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.