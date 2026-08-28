Ngày 28/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 9/2026.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, thông tin về kết quả sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố, trong đó có phương án tuyển sinh lớp 10 và việc thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa (SGK).

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, trong năm học 2026-2027, Sở đã ban hành đồng bộ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị SGK, bảo đảm thống nhất từ khâu lựa chọn, bồi dưỡng giáo viên đến cung ứng, phát hành và sử dụng sách.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội thông tin tại buổi hội nghị.

Đối với việc thực hiện chính sách miễn phí SGK, Sở GD-ĐT đã phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản về việc thực hiện. Theo đó, Sở GD-ĐT được giao chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai chính sách, trình UBND thành phố phê duyệt, ban hành.

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 271, việc mua sắm SGK được thực hiện theo quy định về đấu thầu. Các cơ sở giáo dục phải hoàn thành việc tiếp nhận, nhập kho, kiểm kê SGK trước ngày 15/6 hằng năm và tổ chức cho học sinh mượn chậm nhất 15 ngày trước ngày khai giảng năm học mới.

Đối với năm học 2026-2027, do đã cận kề ngày khai giảng, không còn đủ thời gian để tổ chức lập dự toán, xây dựng kế hoạch và triển khai lựa chọn nhà thầu cung cấp SGK nên Hà Nội chưa triển khai chính sách miễn phí SGK giáo dục phổ thông.

Sở GD-ĐT đang phối hợp xin ý kiến các sở, ngành và UBND cấp xã về kế hoạch thực hiện chính sách miễn phí SGK, giáo trình học môn quốc phòng an ninh.

Theo dự kiến, chính sách được thực hiện từ năm học 2027-2028 và bảo đảm đến năm học 2029-2030, tất cả học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục thành phố quản lý sẽ được hưởng chính sách này.

Phương án tuyển sinh vào lớp 10 phải đảm bảo độ tin cậy

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội thông tin về phương án tuyển sinh vào lớp 10 công lập.

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội có quy mô rất lớn, nhận được sự quan tâm của phụ huynh và học sinh. Tuy nhiên, áp lực kỳ thi đối với thí sinh và gia đình cũng rất cao.

Theo quy chế của Bộ GD-ĐT, tuyển sinh lớp 10 có một số hình thức gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Việc lựa chọn phương thức tuyển sinh xuất phát từ đặc thù của địa phương, như quy mô, mật độ dân cư và mạng lưới trường học.

Ngành giáo dục Hà Nội có quy mô lớn, mạng lưới trường học không đồng đều. Sở GD-ĐT cho biết quan điểm là giảm áp lực kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đối với học sinh và gia đình nhưng không làm giảm tính khách quan, công bằng.

Vì vậy, phương thức tuyển sinh chỉ có thể thay đổi khi thực hiện được hệ thống kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập một cách khách quan và có độ tin cậy cao.

Sở GD-ĐT đang nghiên cứu, tham mưu đề xuất các phương án.

Song song với việc nghiên cứu phương thức tuyển sinh, Sở GD-ĐT tiếp tục tham mưu thành phố đầu tư cơ sở vật chất, tăng số lượng trường lớp, tăng cơ hội học tập cho học sinh và mở rộng mạng lưới trường lớp, đáp ứng chỗ học tại các trường công lập. Đây cũng được xác định là giải pháp nhằm giảm áp lực cho công tác tuyển sinh.