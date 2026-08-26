Hoạt động nhằm triển khai kế hoạch của Sở GD-ĐT Hà Nội về phát triển giáo dục toàn diện, nhân văn và xây dựng trường học hạnh phúc.

Bà Vương Hương Giang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, thông qua việc đánh giá và theo dõi sự phát triển về trí tuệ cảm xúc, các nhà trường có thể nhận diện được những điểm mạnh, khó khăn và nhu cầu hỗ trợ của từng nhóm học sinh; từ đó giáo viên có thêm căn cứ để điều chỉnh cách tổ chức dạy học, công tác chủ nhiệm, hoạt động trải nghiệm và tư vấn học đường.

Bà Vương Hương Giang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Để triển khai hiệu quả, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục lưu ý 4 nội dung:

- Nâng cao nhận thức, xác định EQ là một giải pháp góp phần giảm bạo lực học đường và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc.

- Đánh giá EQ phải lấy học sinh làm trung tâm, phục vụ sự tiến bộ của các em; không dùng kết quả để chấm điểm, xếp loại, so sánh học sinh hoặc làm căn cứ thi đua đối với giáo viên, nhà trường.

- Tích hợp EQ tự nhiên qua các giờ học nhóm, sinh hoạt, hoạt động trải nghiệm và ứng xử hằng ngày, không tổ chức thành môn học riêng, không phát sinh thủ tục, hồ sơ.

- Tuân thủ quy trình phân quyền, bảo đảm an toàn dữ liệu và quyền riêng tư của học sinh khi quản lý thông tin trên hệ thống EQ.

GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho hay, nhà trường sẽ đồng hành cùng ngành giáo dục Thủ đô trong việc xây dựng hệ thống tài liệu bồi dưỡng, thiết kế công cụ đo lường và tổ chức tập huấn bài bản cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đồng thời, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sẽ huy động lực lượng chuyên gia tâm lý, giáo dục hàng đầu để bảo đảm việc áp dụng Khung năng lực EQ vừa khoa học, vừa phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi và thực tiễn học đường.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ thí điểm chương trình tại 9 cơ sở giáo dục thuộc 3 cấp học, ở các địa bàn khác nhau của thành phố. Trên cơ sở kết quả thí điểm và đóng góp ý kiến từ giáo viên, học sinh, phụ huynh, công cụ đo lường sẽ được hoàn thiện trước khi nhân rộng toàn thành phố.