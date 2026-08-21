Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay, năm học 2026-2027, Hà Nội có nhiều điểm mới so với các năm học trước, đặc biệt là việc sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục theo chỉ đạo chung.

Giảm đầu mối, tăng giáo viên trực tiếp giảng dạy

Đến nay, Hà Nội đã hoàn thành việc sắp xếp đầu mối các trường học và kiện toàn đội ngũ.

Theo bà Hà, Hà Nội đã tinh gọn 53,3% đầu mối và giảm 1.251 trường. Trong khi đó, số phòng học vẫn được đầu tư bổ sung. “Năm học này sẽ tăng khoảng 1.800 phòng học. Trước mắt, đưa vào khai thác ngay trong năm học mới 800 phòng học. Còn 1.000 phòng đang tiếp tục được hoàn thiện. Như vậy, dù giảm đầu mối trường học, quy mô phòng học, lớp học vẫn được đầu tư để đáp ứng yêu cầu", bà Hà nói.

Ngoài ra, theo bà Hà, sau sắp xếp, số cán bộ quản lý giảm 2.366 người, trong khi giáo viên trực tiếp giảng dạy tăng gần 2.000 người. Việc này vừa tinh gọn đầu mối quản lý, vừa phát huy nguồn lực và góp phần khắc phục tình trạng thiếu giáo viên như những năm học trước.

Bà Hà cho hay, mô hình trường học của Hà Nội hiện được thống nhất thành hai loại: trường một cấp học có nhiều cơ sở, phân hiệu và trường có nhiều cấp học (tiểu học - THCS hoặc tiểu học - THCS - THPT).

Từ đó, theo bà, nhóm nhiệm vụ cần thực hiện ngay là thiết lập hệ thống quản trị phù hợp với mô hình mới. Thành phố đã giao Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các địa phương về việc bổ sung trang thiết bị, hệ thống camera, màn hình và phương thức quản trị phù hợp với mô hình mới. Trước đây, các đơn vị có cách triển khai khác nhau. Nay về thành một đơn vị mới thì chất lượng, mục tiêu và các biện pháp phải đảm bảo đồng đều.

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hùng

Bà Hà cũng lưu ý các trường cần có phương án điều phối đội ngũ và sử dụng cơ sở vật chất hiệu quả, linh hoạt nhất. “Có thể trước đây trường này thừa giáo viên, trường kia thiếu, nhưng sau sắp xếp cần điều phối đội ngũ để đáp ứng yêu cầu tốt hơn. Về cơ sở vật chất, trước đây mỗi trường có thể có những thế mạnh riêng, nay thống nhất về một đầu mối thì phải có phương án khai thác, sử dụng linh hoạt và hiệu quả”, bà nói.

Ngoài ra, theo bà, sau khi tổ chức lại, từ 2-3 cơ sở giáo dục với những định hướng khác nhau trước đây, nay cần xác định mục tiêu chung, những hạn chế cần khắc phục và lộ trình thực hiện trong thời gian tới.

Ưu tiên chuyển phòng dôi dư thành phòng học

Để chuẩn bị cho năm học mới, bà Hà lưu ý về việc bố trí cơ sở vật chất dôi dư và các phần kinh phí thành phố dành cho các địa phương.

Bà Hà cho biết, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các địa phương rà soát, bố trí kinh phí hoàn thiện nhà vệ sinh, khu vực rửa tay và cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ dạy học. Đến nay, nhiều địa phương báo cáo đã hoàn thành nội dung này. Thành phố cũng khẩn trương bố trí kinh phí để thực hiện. Đồng thời, các địa phương phải rà soát, bố trí lại những phòng học hoặc phòng chức năng còn dôi dư sau sắp xếp.

Bà Hà nhấn mạnh, ưu tiên trước hết là tận dụng các phòng còn dôi dư, như phòng hiệu bộ hoặc khu vực sử dụng chung, để bổ sung phòng học tại những nơi có sĩ số cao. Tiếp đó, các trường cần bố trí phòng học đa năng phục vụ hoạt động nghệ thuật, thể chất, trí tuệ và cảm xúc. Sở GD-ĐT được giao hướng dẫn diện tích phòng học đa năng tối thiểu 80m², đồng thời tổ chức các không gian sáng tạo trong trường học.