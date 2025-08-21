Chuyển đổi số giờ đây hiện hữu trong từng khâu canh tác, trong từng quy trình sản xuất và chính những người nông dân đang là chủ thể kiến tạo nên sự thay đổi ấy.

Thời gian qua, Thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, đầu tư để đưa nông nghiệp phát triển thành ngành sản xuất hàng hoá. Rất nhiều HTX bắt kịp chủ trương này đã vươn mình, trở thành những hình tượng tiêu biểu cho hành trình chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2030, mỗi năm tăng 10-20% số mô hình, trang trại, hợp tác xã, thực hiện ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong quản lý, sản xuất nông nghiệp.

Ra đời từ năm 2017, HTX Rau quả sạch Chúc Sơn hiện có hơn 60 thành viên, sản xuất rau an toàn trên diện tích gần 40ha theo hướng hữu cơ và ViẹtGAP, HTX đã tiên phong áp dụng chuyển đổi số trong sản xuát và tiêu thụ. Không chỉ vậy, HTX còn sử dụng hệ thống camera giám sát vườn rau 24/24 cảnh báo sớm sâu bệnh. Việc giao dịch và đặt hàng cũng đc thực hiện qua nền tảng số, giúp tiết kiệm thời gian giảm rủi ro mùa vụ và mở rộng thị trường. Nếu năm 2020 doanh thu của HTX là 16 tỉ đồng thì đến năm 2023 con số này đã lên tới 23 tỉ đồng, dự kiến năm 2025, doanh thu của HTX sẽ chạm mốc 25 tỉ đồng

Được tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất an toàn, HTX Tổ hợp Tân Tiến đã áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất VietGAP, sản xuất hữu cơ, biện pháp quản lsy quy trình tổng hợp, kỹ thuật thu hoạch, sơ chế, bảo quản, cùng với các ứng dụng kỹ thuật mới trong sản xuất như: công nghệ phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái, quản lsy cấp mã số vùng trồng IGAP, tưới nước tiết kiệm, phối hợp với bón phân tự động, xây dựng liên kết chuỗi giá trị, hướng dẫn tiêu thụ sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, tổ chức các lớp học đi tham quan thực tế các mô hình tiêu biểu,

Bên cạnh việc tập huấn kỹ thuật, xây dựng vùng trồng và phát triển vùng trồng, Thành phố Hà Nội còn hỗ trợ sản phẩm cho nông dân. Trung tâm Khuyến nông phối hợp cùng đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ nông sản, kết nối cung cầu, hỗ trợ các HTX và nông hộ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Đặc biệt, các mô hình sản xuất tiêu biểu còn hỗ trợ cho người tiêu dùng tham quan vùng trồng, tổ chức quy trình sản xuất an toàn, hữu cơ. Đây không chỉ là cơ hội để tăng cường niềm tin vào sản phẩm an nông nghiệp an toàn của Hà Nội mà còn là hình thức du lịch nông nghiệp trải nghiệm giúp người tiêu dùng hiểu và đồng hành cùng người nông dân trong hành trình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao. Thông qua hoạt động này, mối liên kết giữa người sản xuất và người tiêu dùng ngày càng được củng cố, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Những mô hình hiệu quả đã chứng minh rằng khi chính sách đồng bộ, người nông dân đổi mới tư duy, khoa học công nghệ trở thành lực đẩy thì nông nghiệp không chỉ là kế sinh nhai, giúp nông dân xóa đói giảm nghèo mà còn là ngành kinh tế có khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm sản xuất nông sản chất lượng cao, an toàn, thân thiện với môi trường. Và để hiện thực hóa mục tiêu đó, cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao tri thức, hoàn thiện hạ tầng số, mở rộng thị trường tiêu thụ.