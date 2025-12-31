Sáng 31/12, Bộ Tư lệnh TPHCM đã hoàn tất việc thiết lập trận địa pháo hoa tầm cao tại bờ sông Sài Gòn, sẵn sàng cho chương trình pháo hoa nghệ thuật chào mừng năm mới 2026.

Năm nay, thành phố dự kiến tổ chức bắn khoảng 1.260 quả pháo tầm cao, đồng thời tăng cường pháo tầm thấp, nâng tổng số pháo hoa lên khoảng 2.500 quả.

Một giàn pháo đặc biệt với 100 quả pháo cỡ lớn, hứa hẹn mang đến màn trình diễn ấn tượng.

TPHCM bố trí 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, gồm: Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), Tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long, khu vực cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè).

Thời gian bắn pháo hoa diễn ra từ 0-0h15 ngày 1/1/2026.

Khoảng 150 người được huy động để phục vụ công tác lắp đặt và vận hành tại các điểm bắn pháo hoa, đảm bảo tiến độ và yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt.

Tại Hà Nội, dịp Tết Dương lịch 2026, thành phố tổ chức bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026, tại 5 điểm (6 trận địa) ở 5 phường: Hoàn Kiếm (gồm 2 trận địa, trước Trụ sở Báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội), Hai Bà Trưng, Từ Liêm, Tây Hồ và Hà Đông.

Tại vườn hoa Lạc Long Quân và phường Hoàn Kiếm, 2 trong 5 điểm bắn pháo hoa, công tác chuẩn bị đang được gấp rút triển khai.

Thiếu tá Phạm Tuấn Thanh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn bộ đội địa phương cho biết, tại vườn hoa Lạc Long Quân sẽ bắn 650 quả pháo tầm cao và 660 quả pháo tầm thấp.

Pháo hoa được đưa vào nòng bắn, các chiến sĩ dùng giấy bạc bịt kín miệng pháo để bảo đảm an toàn, tránh mưa trước giờ bắn.

Đặc biệt, năm nay, điểm bắn phường Hoàn Kiếm sẽ được bố trí thêm nhiều giàn pháo gần Tháp Rùa, hứa hẹn màn trình diễn pháo hoa đẹp mắt.