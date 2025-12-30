TPHCM bố trí 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, gồm: Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), Tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long, khu vực cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè).

Thời gian bắn pháo hoa diễn ra từ 0-0h15 ngày 1/1/2026.

TPHCM tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng năm mới 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong công tác tổ chức chương trình bắn pháo hoa tại các khu vực bắn pháo hoa tại TPHCM, Phòng CSGT có thông báo về việc điều chỉnh giao thông tại một số tuyến đường.

Khu vực trung tâm TPHCM (điểm bắn khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh và Tòa nhà Marina, phường Sài Gòn):

Từ 21h ngày 31/12/2025 đến 1h rạng sáng 1/1/2026, cấm tất cả các loại xe lưu thông vào các tuyến đường sau: Lê Lợi (đoạn từ Pasteur đến Đồng Khởi); Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng); Đồng Khởi (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng); Tôn Đức Thắng (đoạn từ Lê Duẩn đến cầu Khánh Hội); Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Bỉnh Khiêm); Võ Văn Kiệt (đoạn từ Pasteur đến hầm chui cầu Khánh Hội);

Đường Ngô Văn Năm (đoạn từ Nguyễn Siêu đến Tôn Đức Thắng); Nguyễn Siêu (đoạn từ Ngô Văn Năm đến Tôn Đức Thắng); Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội); Hàm Nghi (đoạn từ Pasteur đến Tôn Đức Thắng); Hải Triều (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ); Nguyễn Thiệp (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ);

Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Pasteur đến Nguyễn Huệ); Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Pasteur đến Hồ Tùng Mậu); Tôn Thất Thiệp (đoạn từ Pasteur đến Nguyễn Huệ); Mạc Thị Bưởi (từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ); Hai Bà Trưng (từ Đông Du đến Công trường Mê Linh); Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Đạm (từ Võ Văn Kiệt đến Tôn Thất Thiệp).

Các tuyến đường xung quanh vòng xoay Công trường Mê Linh gồm Ngô Đức Kế (đến đường Đồng Khởi), Hồ Huấn Nghiệp (đến đường Đồng Khởi), Thi Sách (đến đường Đông Du);... và toàn bộ các lối lên, xuống cầu Ba Son, Khánh Hội.

Lộ trình thay thế:

Hướng từ phường Thạnh Tây đi phường Xóm Chiếu: Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Du – Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Nghĩa – Nguyễn Thái Học – cầu Ông Lãnh – Hoàng Diệu – Nguyễn Tất Thành.

Hướng từ phường Xóm Chiếu đi phường Thạnh Mỹ Tây: Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu – cầu Ông Lãnh – Nguyễn Thái Học – Nguyễn Thị Nghĩa – Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Minh Khai – Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Hướng từ phường An Khánh đi phường Hòa Hưng: Võ Nguyên Giáp – Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng – Võ Thị Sáu – Ba Tháng Hai - Lê Hồng Phong.

Hướng từ phường Hòa Hưng đi phường An Khánh: Lê Hồng Phong – Điện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp.

Đối với các tuyến đường dẫn ra vòng xoay Công trường Mê Linh (gồm: Phan Văn Đạt, Hồ Huấn Nghiệp, Ngô Đức Kế): Chỉ lưu thông hướng ra Công trường Mê Linh, không di chuyển hướng vào Đồng Khởi (đối với các phương tiện còn sót lại trong khu vực Đồng Khởi sau khi đã cô lập để phục vụ chương trình).

Cấm các loại phương tiện dừng, đỗ và tụ tập xem pháo hoa trên các cầu: Thủ Thiêm, Bình Lợi, Bình Triệu, cầu Mống, Calmette, Ông Lãnh, cầu vượt ngã tư Hàng Xanh, cầu vượt Ngã tư Gò Dưa, cầu Phú Mỹ, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, cầu Kênh Thanh Đa, Sài Gòn, Rạch Chiếc…

Đối với khu vực 1 (khu trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương): Từ 20h ngày 31/12/2025 đến khi kết thúc chương trình bắn pháo hoa, cấm các loại xe lưu thông vào các tuyến đường sau: Hùng Vương (từ ngã tư Hùng Vương); Võ Văn Kiệt đến ngã tư Hùng Vương + Lý Thái Tổ); Lê Lợi (từ ngã tư Lê Lợi + Lê Duẩn đến ngã tư Lê Lợi + Huỳnh Thúc Kháng).

Đường Huỳnh Thúc Kháng (từ ngã tư Huỳnh Thúc Kháng + Lê Lợi đến ngã tư Huỳnh Thúc Kháng + Trường Sa).

Lộ trình thay thế:

Đường Võ Văn Kiệt – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Duẩn – Lê Lợi; đường Võ Văn Kiệt – Huỳnh Văn Lũy – Lê Lợi – Lý Thái Tổ.

*Lộ trình, hướng đi cho các phương tiện khi xảy ra ùn tắc giao thông khu vực bắn pháo hoa: Hướng về phường Tân Uyên: Võ Văn Kiệt - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Linh hoặc Võ Văn Kiệt - Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Linh; hướng về phường Bến Cát: Võ Văn Kiệt - vòng xoay Định Hòa - Mỹ Phước Tân Vạn; hướng về phường Thủ Dầu Một: Võ Văn Kiệt - Điện Biên Phủ + Võ Văn Kiệt - vòng xoay Định Hòa - Mỹ Phước Tân Vạn.

Đối với khu vực 2 (quảng trường trung tâm Bãi Sau, phường Vũng Tàu): Từ 21h ngày 31/12/2025 đến khi kết thúc chương trình cấm các tuyến đường: Thùy Vân (từ Đoàn Trung Còn đến Thi Sách); Lê Hồng Phong (từ vòng xoay Đài Tưởng niệm Liệt sĩ đến Thùy Vân); Trần Chánh Chiếu (từ Sư Vạn Hạnh đến Thùy Vân); Lê Văn Thọ (từ Sư Vạn Hạnh đến Thùy Vân).

Lộ trình thay thế:

Hướng từ Bãi Sau đi Bãi Trước (đoạn cấm đường Thùy Vân từ giao lộ Thi Sách đến Nguyễn Chí Thanh): Bãi Sau - Thùy Vân - Thi Sách - vòng xoay Đài Liệt sĩ - Võ Thị Sáu - Hoàng Hoa Thám - Thuỳ Vân - Bãi Trước.

Hướng đi từ Bãi Trước ra Bãi Sau: Thùy Vân - Hoàng Hoa Thám - Võ Thị Sáu - vòng xoay Đài liệt sĩ - Thi sách - Thuỳ Vân.

Phòng CSGT lưu ý, người điều khiển phương tiện khi lưu thông đến các tuyến đường tiếp giáp khu vực cô lập, cấm đường phục vụ các chương trình bắn pháo hoa cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.