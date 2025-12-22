UBND TP Hà Nội đề xuất Thường trực Thành ủy phương án, kế hoạch bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Theo kế hoạch, dịp Tết Dương lịch, TP Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026, tại 5 điểm với 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật.

Kế hoạch bắn pháo hoa được xây dựng theo tư duy mới, nâng tầm quy mô và chất lượng; nghiên cứu ứng dụng các công nghệ trình diễn ánh sáng hiện đại, kết hợp với pháo hoa truyền thống nhằm tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm trong dịp Tết Dương lịch 2026. Ảnh: Thế Đại

Cùng với hoạt động bắn pháo hoa, Hà Nội tổ chức Chương trình chào năm mới 2026 (Countdown 2026) với chủ đề “Mở kết nối thật”, diễn ra từ 19h đến 24h ngày 31/12/2025 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

Đối với Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố dự kiến tổ chức bắn pháo hoa tại 31 điểm, với tổng số 32 trận địa, gồm 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 21 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp. Thời gian bắn vào 0h ngày 17/2/2026 (thứ Ba, đêm giao thừa Tết Bính Ngọ).

Còn tại TPHCM, theo kế hoạch tổ chức các hoạt động chào năm mới 2026, thành phố sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm: đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm thành phố mới Bình Dương và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu) và 1 điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới). Các màn pháo hoa kéo dài 15 phút, bắt đầu lúc 0h ngày 1/1/2026, kinh phí từ nguồn xã hội hóa.