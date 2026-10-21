Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh phải thể hiện bằng thay đổi cụ thể trong chất lượng phục vụ tại công sở, nếp sống gia đình, môi trường học đường và trách nhiệm trên không gian mạng.

Đây là yêu cầu được ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh tại Hội nghị phát động hưởng ứng thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026 diễn ra sáng 21/10 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Theo ông Long, sau gần 10 năm triển khai Quy tắc ứng xử, thành phố ghi nhận những chuyển biến tích cực song kết quả vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiệm vụ đặt ra là đưa các chuẩn mực vào hành động, tạo thay đổi thực chất và bền vững.

Năm nay, Hà Nội triển khai 10 mô hình thực hành, gắn với từng môi trường sống, học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng. Các mô hình bao quát từ tuyến phố, khu dân cư; công sở; trường học; thiết chế văn hóa - thể thao; gia đình, dòng họ đến di tích, lễ hội; thư viện; chợ; không gian mạng và công dân xanh.

Trong đó, mô hình công sở hướng tới nâng cao trách nhiệm, sự tận tình, thân thiện, gắn văn hóa ứng xử với cải cách hành chính và chất lượng phục vụ người dân. Thành phố yêu cầu người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức nêu gương; giao nhiệm vụ có người chịu trách nhiệm, thời hạn và kết quả cụ thể, đồng thời phát huy sự giám sát của cộng đồng.

Điểm mới là kết quả thực hiện từng mô hình được lượng hóa bằng bộ tiêu chí và thang điểm. Mỗi xã, phường lựa chọn từ một đến ba mô hình phù hợp, tự đánh giá trên cơ sở hồ sơ minh chứng.

Các đại biểu tham gia hội nghị, hưởng ứng lễ phát động cuộc thi

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ kiểm tra thực tế để lựa chọn, biểu dương các mô hình tiêu biểu đạt từ 80 điểm trở lên tại hội nghị tổng kết dự kiến vào tháng 12/2026. Tính đến nay, toàn bộ 126 xã, phường ở Hà Nội đã ban hành kế hoạch và đăng ký mô hình triển khai.

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên, đại diện các đơn vị địa phương cho hay, xã tập trung vào mô hình "Trường học thân thiện - nói lời hay, làm việc tốt - cảnh quan đẹp" và "Thiết chế văn hóa - thể thao thân thiện - kết nối văn hoá cộng đồng" tại Nhà văn hóa - khu thể thao thôn Vạn Điểm, lần lượt triển khai từ tháng 8 và tháng 9.

"Trong quá trình thực hiện, bên cạnh những thuận lợi, chắc chắn sẽ xuất hiện những khó khăn như chưa nhận được sự ủng hộ tích cực của một số người dân. Tuy nhiên, nhiệm vụ của chúng ta phải tuyên truyền thường xuyên, liên tục. Từ những người có ảnh hưởng tích cực sẽ tuyên truyền đến những người chưa tích cực, từ đó phong trào cộng đồng sẽ được lan toả và nhân rộng", bà Phượng khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên

Cùng ngày, Hà Nội phát động cuộc thi trực tuyến “Văn hóa từ mỗi hành động”, khuyến khích chia sẻ bằng video ngắn những câu chuyện thật, việc làm đẹp và sáng kiến thiết thực. Qua đó, thành phố hướng tới hình thành thói quen ứng xử văn minh trong sinh hoạt hằng ngày, với sự tham gia tự giác của mỗi cá nhân, gia đình và cơ quan, đơn vị.