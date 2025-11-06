Theo kế hoạch do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ký, mục tiêu là nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm; đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ đơn vị chủ trì và phối hợp. Thành phố chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, phòng chống bạo lực gia đình, học đường, quản lý người nghiện ma túy và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu; nâng cao dân trí, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giải quyết khiếu nại, tố cáo để không phát sinh “điểm nóng” an ninh trật tự.

Ảnh minh họa

Công tác quản lý nhân khẩu, tạm trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vũ khí và vật liệu nổ sẽ được siết chặt. Thành phố cũng chú trọng phát hiện, ngăn chặn các đối tượng, hội nhóm bạo lực, mâu thuẫn trên không gian mạng; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại địa bàn phức tạp, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm.

Công an Thành phố là cơ quan thường trực, tham mưu UBND chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai các giải pháp phòng ngừa từ cơ sở; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, tuyên truyền về hậu quả của hành vi giết người và bạo lực.

Lực lượng công an cơ sở được yêu cầu tăng cường quản lý, giáo dục người có tiền án, tiền sự, người nghiện ma túy, lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục hoặc cai nghiện bắt buộc khi cần thiết.

Thành phố sẽ mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các băng nhóm có tổ chức, hoạt động kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”, bảo kê, đòi nợ thuê, tranh chấp địa bàn. Đồng thời, phối hợp thực hiện nghiêm Nghị định 49/2020/NĐ-CP về tái hòa nhập cộng đồng và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý, hỗ trợ người sau cai hòa nhập xã hội.

Hải Anh