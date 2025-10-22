Tối 22/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an Hà Nội cho biết đã phối hợp lực lượng chức năng triệt phá đường dây mua bán, giết mổ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, đưa ra thị trường tiêu thụ, đe dọa sức khỏe người dân.

Theo điều tra, rạng sáng 14/10, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang vợ chồng Bùi Thị Hoài Phương (SN 1988) và Phạm Văn Đồng (SN 1983), trú tại thôn Thanh Trì, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội, đang giết mổ, tiêu thụ thịt lợn nghi nhiễm bệnh.

Tại cơ quan công an, hai người khai hành nghề mua lợn sống về giết mổ, sau đó bán cho tiểu thương ở các chợ dân sinh và cung cấp cho một số công ty chế biến suất ăn cho công nhân.

Từ đầu năm 2025 đến nay, vì hám lợi, Phương và Đồng thường xuyên thu mua lợn yếu, lợn bệnh, thậm chí cả lợn chết từ các trang trại ở Hà Nội và Hòa Bình với giá chỉ khoảng 25.000 đồng/kg, trong khi giá lợn khỏe trên thị trường khoảng 60.000 đồng/kg.

Lợn mắc bệnh bị thu giữ. Ảnh: D.T.

Khám xét quầy hàng tại chợ Xuân Mai và nhà riêng của vợ chồng Phạm Văn Đồng – Bùi Thị Hoài Phương, lực lượng chức năng thu giữ 837 kg thịt lợn và nội tạng bốc mùi hôi thối, nghi nhiễm vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Mở rộng điều tra, Đồng khai nguồn hàng được mua từ Lê Phú Hiệp (SN 1973), trú tại thôn Yên Lạc, xã Hòa Phú, TP Hà Nội. Khám xét khẩn cấp trang trại của Hiệp, lực lượng chức năng phát hiện 723 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, tổng trọng lượng khoảng 60 tấn.

Hiệp thừa nhận biết đàn lợn đã nhiễm bệnh nhưng do sợ thua lỗ nên không báo cáo chính quyền, mà lén bán số lợn sắp chết cho Đồng để giết mổ, đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Đồng, Bùi Thị Hoài Phương và Lê Phú Hiệp để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Toàn bộ 723 con lợn bệnh đã được bàn giao cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội tiêu hủy nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Hiện PC03 tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan.