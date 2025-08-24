Trung tâm Quản lý và Điều động giao thông TP. Hà Nội vừa thông báo tổ chức vận hành các tuyến buýt theo phương án phân luồng giao thông phục vụ buổi tổng hợp luyện lần 2.

Theo đó, dừng hoạt động đối với 18 tuyến xe buýt (tuyến số 24, 23, 31, 38, Citytour 01, 34, 55, 41, 146, Citytour 03, 159, 144, E05, E07, E08, 43TC, E11, Citytour 02) kể từ thời điểm phân luồng giao thông phục vụ buổi tổng hợp luyện lần 2.

Điều chỉnh lộ trình đối với 51 tuyến buýt trong thời gian phân luồng giao thông phục vụ buổi tổng hợp luyện lần 2.

Trong đó: Điều chinh lộ trình đối với 14 tuyến (tuyến số 16, 01, 03А, 30, 33, 27, 51, 42, 161, E02, E03, 48).

Điều chỉnh quay đầu đối với 39 tuyến (tuyến BRT01, 11, 12, 28, 17, 36, 54, 02, 04, 13, 22A, 26, 32, 40, 50, 52, 90, 98, 99, 100, 107, 86, 08A, 08B, 09A, 09B, 19, 25, 35A, 49, 58, 60A, 65, 143, 142, E09, 43, 47A, 69).

Bổ sung thêm 3 tuyến buýt kết nối với ga Cát Linh (tuyến số 02, 08B, E09) và 5 tuyến buýt kết nổi với ga Cầu Giấy (tuyến số 143, 58, 13, 161, 09B) để tăng cường giải tỏa hành khách.

Hà Nội cũng kéo dài thời gian hoạt động đến 22h-24h đối với 24 tuyến (tuyến số 72, 123, 27, 49, 124, E01, E04, E06, E09, E02, 08A, 08B, 09A, 09B, 21A, 02, 22A, 32, 107, BRT01, 20A, 58, 163, 28) để tăng cường giải tỏa hành khách kết nối với các điểm trung chuyển, ga đầu cuối, các ga dọc đường của 2 tuyến đường sắt đô thị.

Hà Nội kéo dài thời gian hoạt động xe buýt, metro trong ngày 24/8. Ảnh: N. Huyền

Song song đó 2 tuyến Metro của Hà Nội cũng tổ chức kéo dài thời gian hoạt động đến 24h (từ 5h30 - 24h).

Trong đó: Đối với tuyến Cát Linh - Hà Đông: thực hiện giãn cách chạy tàu 6’30 từ 10:00 -24:00, các khung giờ còn lại giãn cách 10 phút.

Đối với tuyến Nhổn - ga Hà Nội: thực hiện giãn cách chạy tàu 6’ từ 10h – 24h, các khung giờ còn lại giãn cách 10’.

N. Huyền