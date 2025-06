Sáng 27/6, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Hữu Tuyên, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, cho biết công an TP Hà Nội đang vào cuộc xác minh thông tin nhiều giấy tờ, tài liệu có dấu đỏ liên quan đến UBND phường Cổ Nhuế 2 bị đốt ngay bên cạnh trụ sở phường.

“Cơ quan công an đang xác minh, khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông báo”, ông Tuyên khẳng định.

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Lê Thanh Nam cũng cho biết UBND TP đã giao công an xác minh và "sẽ có báo cáo sớm".

Theo báo cáo ban đầu của phường, những giấy tờ bị đốt không phải bản gốc. Đây là những giấy tờ không còn sử dụng. Lực lượng dân quân được nhờ dọn dẹp đã đốt luôn những giấy tờ này, không phải là hoạt động tiêu hủy tài liệu theo quy định.

Tài liệu có dấu đỏ bị đốt ngay cạnh trụ sở UBND phường Cổ Nhuế 2 được người dân phát hiện. Ảnh: VTV

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 24/6 khi người dân phát hiện một đám cháy gần UBND phường Cổ Nhuế 2, trong đó nhiều mảnh giấy đang cháy dở có dấu đỏ, nội dung liên quan hoạt động kế toán, thu chi ngân sách, hóa đơn tài chính.

Liên quan công tác văn thư, lưu trữ tài liệu trong quá trình sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị, trước đó, ngày 11/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường quản lý.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu, giám đốc các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn… chịu trách nhiệm đảm bảo công tác văn thư, lưu trữ được thông suốt, liên tục, quản lý an toàn tài liệu trước, trong và sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra việc chiếm giữ, chuyển giao, hủy trái phép tài liệu và cơ sở dữ liệu tài liệu; không làm hỏng, thất lạc tài liệu và cơ sở dữ liệu tài liệu; Không được phép mang hoặc gửi tài liệu, cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ bằng bất cứ hình thức nào ra khỏi nơi bảo quản tài liệu khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Tiếp đến, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng đã có công văn chấn chỉnh về công tác bàn giao hồ sơ và đưa ra những quy trình xử lý nghiêm khắc đối với những cán bộ làm thất lạc hồ sơ, cố tình tiêu hủy hồ sơ trong quá trình bàn giao.

Tiêu hủy tài liệu hết giá trị được thực hiện như thế nào?

Luật sư Nguyễn Hào Hiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, tại Điều 17 Khoản 3 của Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 quy định: Tài liệu hết giá trị cần loại ra để hủy là tài liệu có thông tin trùng lặp hoặc đã hết thời hạn bảo quản theo quy định và không còn cần thiết cho hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử.

Tài liệu có thông tin trùng lặp là những bản trùng lặp hoàn toàn thông tin do được in, được sao hoặc được chụp thành nhiều bản từ bản gốc, bản chính hoặc những bản bị trùng lặp một phần thông tin (thông tin bị bao hàm) do được tổng hợp ở văn bản khác.

Tài liệu đã hết thời hạn bảo quản là những tài liệu chỉ có giá trị thực tiễn nhất thời hoặc được xác định có thời hạn bảo quản từ 05 năm đến dưới 70 năm nhưng thời hạn đó đã hết.

Việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị chỉ được thực hiện sau khi có quyết định của người đứng đầu cơ quan, tổ chức về việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị; Phải đảm bảo hủy hết thông tin trong tài liệu không thể phục hồi.

Các bước hủy được thực hiện như sau:

Đóng gói tài liệu hết giá trị

Lập biên bản bàn giao tài liệu hết giá trị giữa công chức, viên chức quản lý kho lưu trữ và người được giao nhiệm vụ thực hiện hủy tài liệu hết giá trị.

Vận chuyển tài liệu tới nơi tiêu hủy

Việc tiêu hủy thực hiện tại cơ quan bằng máy hủy giấy văn phòng.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài liệu cần hủy không có đủ khả năng hay trang thiết bị phục vụ việc tự tiến hành hủy tài liệu phải thuê đơn vị thực hiện dịch vụ hủy tài liệu làm thay bước này.

Trường hợp khi hủy tài liệu tại nhà máy của đơn vị được thuê, phải có sự giám sát của cán bộ lưu trữ hoặc yêu cầu đơn vị thực hiện dịch vụ hủy giấy cung cấp các video, hình ảnh quá trình hủy tài liệu để làm tư liệu trình người đứng đầu cơ quan.