Hà Nội yêu cầu công trình lớn giám sát bụi bằng công nghệ; xe chở vật liệu, đất, phế thải phải được kiểm tra, rửa sạch trước khi ra khỏi công trường.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Kế hoạch số 400 ngày 15/10/2026 về tăng cường các biện pháp kiểm soát, ứng phó ô nhiễm không khí.

Thành phố tập trung kiểm soát bụi xây dựng, vận chuyển vật liệu, bụi đường; tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp, đốt rác và chất thải không đúng quy định, đồng thời kiểm soát nguồn phát thải từ giao thông, công nghiệp.

Giám sát từng xe ra khỏi công trường

Sở Xây dựng được giao phối hợp với các xã, phường lập danh mục công trường, điểm phá dỡ, bãi tập kết vật liệu, điểm tiếp nhận phế thải; xác định rõ chủ đầu tư, nhà thầu, tuyến vận chuyển và thời gian hoạt động.

Việc kiểm soát ưu tiên công trình đang đào đất, san nền, phá dỡ và những nơi gần trường học, bệnh viện, khu dân cư.

Trước khi rời công trường, ra đường, phương tiện phải được phun, rửa sạch bánh xe, gầm, phần thân bám bùn đất và kiểm tra lại. Ảnh: Kiều Oanh.

Chủ đầu tư, nhà thầu phải che chắn công trường, phủ kín vật liệu rời và đất trống chưa thi công; giữ sạch đường nội bộ, lối ra vào. Hoạt động cắt, khoan, phá dỡ phải có biện pháp hút bụi hoặc làm ẩm. Phế thải từ trên cao phải được vận chuyển bằng thiết bị, ống kín hoặc có biện pháp bao che phù hợp.

Tại từng cổng có xe chở vật liệu, đất, phế thải ra vào, công trường phải tổ chức điểm kiểm soát. Xe được kiểm tra độ kín của thùng, việc che phủ và tình trạng rơi vãi. Trước khi ra đường, phương tiện phải được phun, rửa sạch bánh xe, gầm, phần thân bám bùn đất và kiểm tra lại.

Công trường phải lập nhật ký ghi biển số, đơn vị vận tải, thời gian vào, ra, loại vật liệu, kết quả kiểm tra và rửa xe; lắp camera tại khu vực rửa xe, cổng ra, ưu tiên nhận diện biển số.

Trong tháng 10, Sở Xây dựng phải hoàn thành danh mục công trình lớn và công trình có nguy cơ cao. Thành phố yêu cầu 100% công trình lớn giám sát bụi bằng cảm biến, camera, AI hoặc công nghệ phù hợp theo quyết định của UBND thành phố, kết nối dữ liệu về công an và UBND xã, phường.

Trước ngày 15/11, hàng rào công trường xây dựng nhà cao tầng, khu đô thị… phải cao tối thiểu 3m, có màu sắc, hình thức phù hợp quy chuẩn kỹ thuật và đặc điểm khu vực; tường bao cao tối thiểu 40cm. Camera giám sát xung quanh công trường phải lưu trữ dữ liệu tối thiểu 30 ngày.

Thu gom ngay bùn đất rơi vãi

Công an thành phố chủ trì kiểm tra, xử lý nghiêm xe chở vật liệu, đất, đá, phế thải không che phủ hoặc che phủ không kín; làm rơi vãi vật liệu, kéo theo bùn đất gây ô nhiễm; chở quá tải, đổ thải trái phép.

Chủ đầu tư phải thu gom ngay bùn đất do hoạt động công trường làm rơi vãi tại cổng và đoạn đường bị ảnh hưởng trong phạm vi 50-100m theo tuyến xe ra vào, bảo đảm an toàn giao thông.

Các xã, phường và đơn vị quản lý hợp đồng vệ sinh môi trường phải lập lịch làm sạch từng tuyến đường. Hiệu quả được đánh giá qua mức độ sạch, tình trạng tái phát sinh bụi và thời gian xử lý điểm rơi vãi.

Trong đợt tăng cường, kế hoạch đề xuất ít nhất 2 lượt làm sạch mỗi ngày tại tuyến trọng điểm có tích tụ bụi; tăng lượt ở cổng công trường, điểm rơi vãi theo thực tế. Việc làm sạch ưu tiên ban đêm, sáng sớm và giờ thấp điểm; điều chỉnh hoặc bỏ lượt tưới khi mưa, đường đã ướt hoặc có nguy cơ mất an toàn.

Để ngăn chặn đốt rác, lá cây, phụ phẩm nông nghiệp, các địa phương phải lập bản đồ điểm thường xảy ra vi phạm, phân công lực lượng giám sát; xác minh, ngăn chặn, xử lý ngay khi nhận thông tin đốt đang diễn ra.

Địa phương đồng thời bố trí lịch, điểm thu gom; hướng dẫn ủ hữu cơ, thu gom làm nguyên liệu hoặc chuyển giao đơn vị xử lý. Người dân được hướng dẫn gửi ảnh, video kèm thời gian, vị trí, biển số hoặc thông tin công trình qua iHanoi và các kênh thành phố công bố.

Hà Nội cũng triển khai chuyển đổi giao thông xanh, kiểm soát khí thải theo lộ trình của Chính phủ; nghiên cứu, thực hiện phân vùng giao thông, thu phí phương tiện vào một số khu vực theo quy định.

Thành phố giao nghiên cứu, đề xuất thử nghiệm công nghệ giám sát bụi theo thời gian thực, tự động kích hoạt dập bụi khi vượt ngưỡng và thiết bị phun sương, dập bụi áp lực cao.

Thành Huế