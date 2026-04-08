Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại văn bản 1342 về tăng cường công tác vệ sinh môi trường, Sở Xây dựng yêu cầu UBND các xã, phường; các ban quản lý dự án; chủ đầu tư và nhà thầu nghiêm túc thực hiện quy định hiện hành, đặc biệt là Quyết định 68/2025 của UBND TP về bảo đảm trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng.

Sở Xây dựng nhấn mạnh, các ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban Duy tu hạ tầng giao thông, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật và các chủ đầu tư phải thường xuyên, kể cả đột xuất, kiểm tra việc chấp hành của nhà thầu.

Các yêu cầu bắt buộc gồm: bố trí rào chắn công trình; che chắn khu vực phá dỡ; áp dụng biện pháp giảm rung, bụi, tiếng ồn; phun nước giảm bụi; rửa sạch phương tiện trước khi rời công trường; che chắn thùng xe, không để rơi vãi vật liệu ra môi trường.

Trường hợp không bảo đảm quy định, các đơn vị có quyền đình chỉ thi công để xử lý.

Các công trình xây dựng phải đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

Đối với UBND các xã, phường, Sở Xây dựng yêu cầu tăng cường kiểm tra, đôn đốc các công trình trên địa bàn; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

Mục tiêu là tạo chuyển biến thực chất trong công tác vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng, hạn chế tình trạng bụi, bùn đất phát tán ra đường, ảnh hưởng đời sống người dân.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội được giao tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện nghiêm các biện pháp chống bụi, chống ô nhiễm.

Đặc biệt, các đơn vị phải chủ động đình chỉ thi công đối với công trình vi phạm, lập hồ sơ xử lý và báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử phạt.

Sở Xây dựng cũng nêu rõ, các đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu để xảy ra vi phạm về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong phạm vi quản lý.

Việc siết chặt quản lý vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng được kỳ vọng góp phần cải thiện chất lượng môi trường đô thị, giảm ô nhiễm bụi, bảo đảm an toàn cho người dân.