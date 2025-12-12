Tại văn bản đôn đốc các đơn vị liên quan, ông Nguyễn Phi Thường yêu cầu Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư 3 đoạn tuyến còn lại của Vành đai 2,5 (dài 2,45km) trong tháng 12/2025.

Trách nhiệm được phân định rõ: Ban QLDA là chủ đầu tư xây dựng; UBND các phường chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng (GPMB).

Với nút giao Giải Phóng - Kim Đồng (thuộc Vành đai 2,5), rào chắn thi công hầm chui phải tháo dỡ trước ngày 25/12/2025. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ trong quý I/2026.

Đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A phải về đích trong quý I/2026. Riêng đoạn Quốc lộ 1A (Văn Điển - Ngọc Hồi) buộc phải xử lý dứt điểm vướng mắc GPMB ngay trong tháng 12/2025.

Đối với Vành đai 4 Vùng Thủ đô, dự án thành phần 2.1 (đường song hành qua Hà Nội) chốt hạn hoàn thành năm 2025. Nhà đầu tư 3 cầu vượt sông (Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng) cần báo cáo phương án áp dụng công nghệ mới để rút ngắn tiến độ trong tháng 12/2025.

Dự án Vành đai 2,5 - đoàn hầm chui nút giao đường Giải Phóng - Kim Đồng (Ảnh: Phạm Hải)

Lãnh đạo Sở Xây dựng cũng ấn định thời hạn hoàn thành GPMB trong quý I/2026 đối với 3 dự án: đường bao quanh khu tưởng niệm Chu Văn An, cao tốc Đại lộ Thăng Long (đoạn Quốc lộ 21 - Hòa Bình) và tuyến số 5 (Xuân Tảo - Nam Thăng Long). Trong đó, đường bao quanh khu tưởng niệm Chu Văn An phải thi công xong vào quý II/2026.

Với dự án Quốc lộ 6 (Ba La - Xuân Mai), chủ đầu tư phải rà soát phương án để cơ bản hoàn thành năm 2026. Tại nút giao Cổ Linh, Sở yêu cầu triển khai ngay giai đoạn 1 và báo cáo tính khả thi phương án khoan ngầm giai đoạn 2 trước ngày 20/12.