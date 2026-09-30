Nhiệm vụ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm sử dụng ngân sách Hà Nội phải có chỉ số so sánh trước và sau triển khai, chứng minh hiệu quả cải tiến và khả năng duy trì sau nghiệm thu.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký Quyết định số 131/2026/QĐ-UBND ngày 28/9, ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội.

Quy chế gồm 5 chương, 34 điều, quy định việc quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đổi mới sáng tạo. Đối tượng áp dụng gồm cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc quản lý của thành phố; Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: Như Hoa

Việc tuyển chọn, xét tài trợ, giao trực tiếp nhiệm vụ phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng và khách quan. Mục tiêu, nội dung nhiệm vụ phải phù hợp với định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Hà Nội, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nội dung thông báo đặt hàng, tài trợ.

Phải xác định rõ nút thắt, chứng minh hiệu quả cải tiến

Với nhiệm vụ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quy chế yêu cầu kết quả được ứng dụng hoặc giải quyết vấn đề thực tiễn, có tính bền vững và khả năng duy trì, nhân rộng sau nghiệm thu.

Đơn vị thực hiện phải đánh giá đầy đủ hiện trạng công nghệ, dây chuyền, thiết bị và quy trình sản xuất; xác định rõ hạn chế, nút thắt và mục tiêu cải tiến. Kế hoạch nâng cấp, đổi mới, hiện đại hóa thiết bị phải gắn với tự động hóa, công nghệ số và các mô hình, hệ thống quản trị tiên tiến.

Hiệu quả cải tiến phải được chứng minh bằng chỉ số đo lường hiệu suất, có so sánh cụ thể giữa thời điểm trước và sau triển khai.

Các giải pháp kỹ thuật, quản lý và phát triển nguồn nhân lực phải hướng tới khai thác tối đa năng lực công nghệ, giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh.

Quy chế cũng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao kỹ năng vận hành, bảo dưỡng và cải tiến liên tục cho đội ngũ nhân sự liên quan, bảo đảm năng lực làm chủ công nghệ và tính bền vững khi nhiệm vụ kết thúc.

Đối với nhiệm vụ đổi mới công nghệ, yêu cầu đặt ra là tạo sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc mô hình kinh doanh mới, hoặc có cải tiến đáng kể so với hiện có. Nhiệm vụ phải kèm các chỉ tiêu kỹ thuật, kinh tế cụ thể và khả năng đưa vào ứng dụng.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ phải có ít nhất một trong các hoạt động được quy định, như thay thế một phần hoặc toàn bộ công nghệ đang sử dụng bằng công nghệ mới, tiên tiến hoặc công nghệ cao; làm chủ, nội địa hóa công nghệ cốt lõi hoặc công nghệ quan trọng, giảm phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu; có khả năng nhân rộng trong ngành, lĩnh vực.

Trường hợp chuyển giao công nghệ phải có hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết hợp pháp. Bên nhận chuyển giao phải có phương án phù hợp để tiếp nhận, làm chủ và phát triển sản phẩm trên nền công nghệ được chuyển giao. Việc nhận chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng công nghệ phải được chứng minh theo quy định pháp luật.

Hỗ trợ khởi nghiệp gắn với thương mại hóa sản phẩm

Với nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, Hà Nội yêu cầu có giải pháp thu hút chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế để thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp và dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Nhiệm vụ phải có giải pháp huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân, quỹ đầu tư, tổ chức quốc tế và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp; nâng cao năng lực, tăng cường liên kết giữa các chủ thể trong hệ sinh thái.

Đội ngũ chuyên gia hoặc đối tác hỗ trợ phải đáp ứng các lĩnh vực công nghệ, sở hữu trí tuệ, pháp lý, tài chính, quản trị, marketing và kết nối đầu tư. Cùng với đó là giải pháp hỗ trợ thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Đối với nhiệm vụ phát triển quyền sở hữu trí tuệ, sản phẩm đầu ra là kết quả của các hoạt động đăng ký, bảo hộ, quản lý, khai thác, định giá và phát triển quyền sở hữu trí tuệ. Nội dung nhiệm vụ còn gồm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực về sở hữu trí tuệ; nâng cao hiệu quả thực thi, phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chịu trách nhiệm theo quy chế và pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Những nhiệm vụ thuộc danh mục bí mật nhà nước hoặc có nội dung bí mật nhà nước phải tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Thành Huế