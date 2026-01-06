Du lịch Móng Cái bứt tốc

Từ lâu, Móng Cái được biết đến như đô thị biên mậu lớn nhất cả nước, sở hữu hệ thống danh thắng đặc trưng, như biển Trà Cổ, mũi Sa Vĩ, đền Xã Tắc, hải đăng Vĩnh Thực… Trong vài năm trở lại đây, bức tranh du lịch nơi đây đã có những chuyển biến rõ nét khi chính quyền chủ động đầu tư các không gian trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Bãi tắm Trà Cổ được mở rộng, các tuyến phố đi bộ, phố ẩm thực, chợ đêm biên giới hình thành, cùng những tour đặc thù như “1 ngày 2 quốc gia” đã tạo nên một nhịp sống về đêm sôi động - điều từng thiếu vắng tại đô thị cửa khẩu này.

Lượng khách đến với Móng Cái vì thế tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm. Theo thống kê, năm 2023, Móng Cái đón 2,4 triệu lượt khách, năm 2024 tăng lên khoảng 4 triệu lượt, doanh thu du lịch vượt 8.000 tỷ đồng. Năm 2025, Móng Cái ước đón 4,8 triệu lượt khách.

Trong tương lai gần, du lịch Móng Cái được dự báo tiếp tục bùng nổ nhờ sự đột phá hạ tầng. Trong đó, cú hích mạnh nhất là việc thành phố Đông Hưng phía bên kia biên giới có các tuyến tàu cao tốc kết nối thẳng tới Quảng Đông, Quý Châu, Tứ Xuyên, Thiểm Tây.

“Điều này sẽ biến Móng Cái trở thành điểm trung chuyển khách du lịch đặc biệt quan trọng trong những năm tới. Hàng triệu khách du lịch Trung Quốc sẽ đi qua, ở lại Móng Cái trước khi đi tiếp về Hạ Long, Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM…”, TS. Vũ Đình Ánh, nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu thị trường, giá cả (Bộ Tài chính), nhận định.

Móng Cái đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động du lịch

Đáng chú ý, du lịch Móng Cái đang cho thấy sự thay đổi căn bản về lượng. Nếu như trước kia Móng Cái chỉ là nơi đến - đi trong ngày, thì hiện nay du khách đã có thể ở lại dài ngày, thoả sức vui chơi giải trí, khám phá, tận hưởng. Thời gian lưu trú tăng lên, mức chi tiêu được mở rộng, doanh thu du lịch cũng theo đó mà tăng trưởng mạnh.

Vinhomes Golden Avenue - “Điểm hội quân” của cộng đồng thương nhân miền Bắc

Sự phát triển mạnh mẽ của du lịch đã làm gia tăng nhu cầu lưu trú và mua sắm tại Móng Cái, tạo nền cầu thực cho bất động sản đô thị. Không gian kinh doanh không còn bó hẹp trong khu vực cửa khẩu, mà dần dịch chuyển về những tổ hợp được quy hoạch đồng bộ, có khả năng tự tạo nhịp sống.

“Mô hình kinh doanh lưu trú sẽ có cơ hội phát triển mạnh. Các shophouse cũng tràn đầy triển vọng khai thác kinh doanh đa ngành nghề, lĩnh vực, phân khúc, loại hình sản phẩm, phục vụ cho nhiều nhóm đối tượng khách hàng khác nhau, gặt hái lợi nhuận và tạo lập dòng tiền đều đặn”, TS. Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, phân tích.

Thực tế cho thấy, Móng Cái đang trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu, thu hút đông đảo thương nhân tới khởi nghiệp và mở rộng mạng lưới kinh doanh. Điều này vừa tăng thêm sự sầm uất, vừa thúc đẩy quá trình tái định hình không gian phát triển của đô thị cửa khẩu.

Hội tụ đầy đủ những lợi thế vượt trội, Vinhomes Golden Avenue vừa hưởng lợi từ du lịch, vừa là động lực then chốt trong tiến trình mở rộng không gian đô thị của Móng Cái. Dự án sở hữu vị trí đắc địa khi nằm ngay đầu tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, mặt tiền là vòng xoay 4,8ha nối thẳng ra 3 cửa khẩu Bắc Luân I-II-III. Nhờ vậy, khu đô thị đón trọn dòng hàng hoá và hành khách khổng lồ xuyên biên giới.

Vinhomes Golden Avenue là mảnh ghép hoàn hảo cho sự phát triển của du lịch Móng Cái

Đặc biệt, Vinhomes Golden Avenue là khu đô thị đi đầu ở Móng Cái được quy hoạch đồng bộ theo mô hình tích hợp an cư - giao thương - du lịch và giải trí. Cư dân được thụ hưởng hệ tiện ích chuẩn quốc tế với Vinschool, Vinmec, chuỗi công viên liên hoàn, các phố thương mại sầm uất. Trong khi đó, các thương nhân có thể khai thác hiệu quả nhu cầu tiêu dùng, dịch vụ đang gia tăng mạnh mẽ nhờ du lịch.

Hệ thống thương phố quốc tế tại đây, đặc biệt là Moscow Zone, Little Shanghai, Phố Tây Thương Cảng hay khu ẩm thực - café tại khu Asia Vibe, đã tạo nên một điểm đến về đêm hiếm có tại vùng biên mậu. Sau khi tham quan Trà Cổ, Sa Vĩ hay các danh thắng lân cận, du khách có thêm lý do để ở lại, hòa mình vào không khí lễ hội, mua sắm, giải trí xuyên suốt đến khuya.

Hành trình trải nghiệm sẽ nối dài với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cao cấp, ẩm thực quốc tế tại Cung điện Kỳ sắc bốn mùa, vui chơi tại công viên nước mini, công viên vui chơi, vận động trẻ em và thanh thiếu niên…

Không phải ngẫu nhiên Vinhomes Golden Avenue trở thành “điểm hội quân” của cộng đồng thương nhân miền Bắc. Dự án cho thấy khả năng khai thác kinh doanh rõ nét, đồng thời góp phần định hình vai trò trung tâm giao thương của vùng động lực kinh tế mới Móng Cái.

Trong bối cảnh cả du lịch và hạ tầng Móng Cái đều đang tăng tốc, việc đầu tư sớm vào những khu vực đã hình thành dòng khách và nhịp sống thực như Vinhomes Golden Avenue được xem là lựa chọn chiến lược giúp chủ sở hữu hưởng lợi kép, cả từ dòng tiền kinh doanh và giá trị tích sản dài hạn.

Thu Loan