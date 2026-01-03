Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 357/2025/NĐ-CP về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026.

Theo đó, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng và quản lý tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương nhằm bảo đảm minh bạch, đồng bộ và hiệu quả trong quản lý nhà nước.

Theo khoản 5 Điều 3 Nghị định này, mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản (bao gồm nhà ở và phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng) là một chuỗi ký tự gồm số và chữ, có độ dài tối đa không quá 40 ký tự. Mã này được cấp riêng cho mỗi căn nhà (chung cư, nhà ở riêng lẻ) hoặc bất động sản trong công trình xây dựng được quản lý trong hệ thống.

Đối với nhà ở, mã định danh điện tử được hình thành từ các nhóm thông tin cơ bản như mã định danh thửa đất, mã số thông tin dự án, công trình xây dựng, mã định danh địa điểm (nếu có) và một dãy ký tự tự nhiên.

Mã định danh này được tạo lập tự động trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Sở Xây dựng các địa phương thực hiện việc gắn mã định danh điện tử cho nhà ở thuộc các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn, đồng thời với thời điểm ban hành văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, đối với nhà ở hình thành trong tương lai.

Gắn mã định danh điện tử cho bất động sản từ 1/3. Ảnh: Hồng Khanh

Đối với phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, mã định danh điện tử cũng được cấu thành từ các nhóm thông tin tương tự, bao gồm mã định danh thửa đất, mã số thông tin dự án hoặc công trình, mã định danh địa điểm (nếu có) và dãy ký tự tự nhiên.

Mã định danh này được tạo lập tự động trên hệ thống và được Sở Xây dựng gắn với phần diện tích sàn xây dựng trong công trình tại thời điểm ban hành kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, cá nhân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở cũng có mã định danh điện tử.

Cách khai thác và sử dụng thông tin

Nghị định cũng quy định Bộ Xây dựng là cơ quan xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thu thập, cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu trong phạm vi địa phương.

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan được phân quyền truy cập để khởi tạo, chia sẻ, cập nhật và tra cứu thông tin theo phân quyền của cơ quan quản lý nhà nước.

Hệ thống dữ liệu được xây dựng theo hướng mở, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về cơ sở dữ liệu, API, mô hình phân quyền; đáp ứng quy định theo khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, các tiêu chuẩn an ninh bảo mật.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được bảo đảm, dữ liệu có trong các cơ sở dữ liệu được kết nối, chia sẻ thì không thu thập lại.

Toàn bộ dữ liệu hình thành trong hệ thống là tài sản Nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý, được bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước và bảo mật dữ liệu cá nhân. Những thông tin được công bố công khai trên Cổng thông tin là dữ liệu tổng hợp.

Việc khai thác và sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được thực hiện theo ba hình thức, gồm khai thác trực tiếp thông qua Cổng thông tin của hệ thống, khai thác thông qua kết nối và chia sẻ dữ liệu trực tuyến giữa các hệ thống thông tin hoặc khai thác bằng hình thức gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền.

Theo quy định, việc chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước được thực hiện không thu phí, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin mang tính chuyên ngành, chi tiết, người có nhu cầu phải gửi phiếu yêu cầu đến Bộ Xây dựng thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc các kênh tiếp nhận theo quy định, đồng thời thực hiện nghĩa vụ chi trả chi phí liên quan theo pháp luật về giá.